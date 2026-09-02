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Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии

Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии

Россия не получала официальных предложений от Армении на передачу концессии на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:01+0300

2026-09-02T19:01+0300

2026-09-02T19:01+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не получала официальных предложений от Армении на передачу концессии на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Как таковой он (этот вопрос - ред.) глубоко не обсуждался. Никаких официальных (предложений - ред.) не было, если вы имеете ввиду, чтобы куда-то эта концессия ушла", - заявил Оверчук журналистам на полях ВЭФ. В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге (100-процентной "дочке" РЖД) на 30 лет с правом продления еще на десять лет. В августе 2026 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами в республике третьей стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта просьба вызывает удивление и "эмоции в груди". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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