Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/rossija-872948226.html
Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии
Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии
Россия не получала официальных предложений от Армении на передачу концессии на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:01+0300
2026-09-02T19:01+0300
россия
армения
ереван
москва
алексей оверчук
никол пашинян
сергей лавров
ржд
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872948226.jpg?1788364909
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не получала официальных предложений от Армении на передачу концессии на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Как таковой он (этот вопрос - ред.) глубоко не обсуждался. Никаких официальных (предложений - ред.) не было, если вы имеете ввиду, чтобы куда-то эта концессия ушла", - заявил Оверчук журналистам на полях ВЭФ. В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге (100-процентной "дочке" РЖД) на 30 лет с правом продления еще на десять лет. В августе 2026 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами в республике третьей стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта просьба вызывает удивление и "эмоции в груди". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
армения
ереван
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, ереван, москва, алексей оверчук, никол пашинян, сергей лавров, ржд, мид рф, мид
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, МОСКВА, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Сергей Лавров, РЖД, МИД РФ, МИД
19:01 02.09.2026
 
Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии

Вице-премьер Оверчук: Россия не получала предложений от Армении на передачу концессии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не получала официальных предложений от Армении на передачу концессии на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Как таковой он (этот вопрос - ред.) глубоко не обсуждался. Никаких официальных (предложений - ред.) не было, если вы имеете ввиду, чтобы куда-то эта концессия ушла", - заявил Оверчук журналистам на полях ВЭФ.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге (100-процентной "дочке" РЖД) на 30 лет с правом продления еще на десять лет.
В августе 2026 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами в республике третьей стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта просьба вызывает удивление и "эмоции в груди".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯАРМЕНИЯЕреванМОСКВААлексей ОверчукНикол ПашинянСергей ЛавровРЖДМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала