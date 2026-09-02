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Россия увеличила производство золота в январе-июле на 3,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Россия увеличила производство золота в январе-июле на 3,6%
Россия увеличила производство золота в январе-июле на 3,6% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила производство золота в январе-июле на 3,6%
Россия по итогам января-июля 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) по сравнению с аналогичным периодом | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:32+0300
2026-09-02T19:32+0300
промышленность
россия
росстат
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-июля 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,6%, производство аналогичного серебра упало на 18,1%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в июле 2026 года относительно июля 2025 года производство золота выросло на 3,2%, а относительно этого июня - выросло на 14,1%. Производство серебра - аналогично к июлю 2025 года сократилось на 4,1%, а относительно июня 2026 года - поднялось на 1,7%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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192
40
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40
192
40
промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:32 02.09.2026
 
Россия увеличила производство золота в январе-июле на 3,6%

Росстат: Россия в январе-июле увеличила производство золота на 3,6%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-июля 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,6%, производство аналогичного серебра упало на 18,1%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в июле 2026 года относительно июля 2025 года производство золота выросло на 3,2%, а относительно этого июня - выросло на 14,1%. Производство серебра - аналогично к июлю 2025 года сократилось на 4,1%, а относительно июня 2026 года - поднялось на 1,7%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
 
ПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
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