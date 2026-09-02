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Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу
Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу
Россия не видит причин передавать кому-либо свою концессию на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:14+0300
2026-09-02T20:14+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не видит причин передавать кому-либо свою концессию на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Надо смотреть. Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Мы обновили железнодорожный парк, в том числе пассажирские вагоны обновили в 2020-2021 году. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины (передавать концессию - ред.). Компания готова участвовать в развитии железных дорог", - заявил Оверчук журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он напомнил, что в январе президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать Армению в вопросах строительства недостающих отрезков, связывающих железную дорогу Армении с Ираном, Турцией и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана.
"Очень хорошая связанность может возникнуть, мы готовы это сделать вместе с армянским правительством", - заверил Оверчук.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге (100-процентной "дочке" РЖД) на 30 лет с правом продления еще на десять лет. В августе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами в республике третьей стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта просьба вызывает удивление и "эмоции в груди".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, армения, иран, турция, алексей оверчук, владимир путин, никол пашинян, ржд, мид рф, мид
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Никол Пашинян, РЖД, МИД РФ, МИД
Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу
Вице-премьер Оверчук: Россия не видит причин передавать кому-либо свою концессию
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не видит причин передавать кому-либо свою концессию на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Надо смотреть. Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Мы обновили железнодорожный парк, в том числе пассажирские вагоны обновили в 2020-2021 году. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины (передавать концессию - ред.). Компания готова участвовать в развитии железных дорог", - заявил Оверчук журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он напомнил, что в январе президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать Армению в вопросах строительства недостающих отрезков, связывающих железную дорогу Армении с Ираном, Турцией и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана.
"Очень хорошая связанность может возникнуть, мы готовы это сделать вместе с армянским правительством", - заверил Оверчук.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге (100-процентной "дочке" РЖД) на 30 лет с правом продления еще на десять лет. В августе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами в республике третьей стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта просьба вызывает удивление и "эмоции в груди".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.