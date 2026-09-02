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Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу

Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россия не видит причин передавать концессию на Армянскую железную дорогу

Россия не видит причин передавать кому-либо свою концессию на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:14+0300

2026-09-02T20:14+0300

2026-09-02T20:14+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не видит причин передавать кому-либо свою концессию на управление Армянской железной дорогой, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Надо смотреть. Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Мы обновили железнодорожный парк, в том числе пассажирские вагоны обновили в 2020-2021 году. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины (передавать концессию - ред.). Компания готова участвовать в развитии железных дорог", - заявил Оверчук журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Он напомнил, что в январе президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать Армению в вопросах строительства недостающих отрезков, связывающих железную дорогу Армении с Ираном, Турцией и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана. "Очень хорошая связанность может возникнуть, мы готовы это сделать вместе с армянским правительством", - заверил Оверчук. В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-Кавказской железной дороге (100-процентной "дочке" РЖД) на 30 лет с правом продления еще на десять лет. В августе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван просит Москву продать концессию на управление железными дорогами в республике третьей стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эта просьба вызывает удивление и "эмоции в груди". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, армения, иран, турция, алексей оверчук, владимир путин, никол пашинян, ржд, мид рф, мид