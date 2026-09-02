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В России продлили запрет на вылов воблы - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В России продлили запрет на вылов воблы
В России продлили запрет на вылов воблы - 02.09.2026, ПРАЙМ
В России продлили запрет на вылов воблы
Популяция воблы в России остается критически мала, поэтому запрет на ее вылов будет продлен и на следующий год, рассказал РИА Новости президент Всероссийской... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:18+0300
2026-09-02T22:18+0300
каспий
астраханская область
владивосток
варпэ
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Популяция воблы в России остается критически мала, поэтому запрет на ее вылов будет продлен и на следующий год, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В 2023 году был введен запрет на добычу воблы. В 2027 году запрет сохранится. Популяция воблы все еще остается на критически низкой отметке – численность сеголеток и взрослых рыб в море находится на историческом минимуме", - сказал он на полях Восточного экономического форума. По его словам, в первой трети прошлого века в России ежегодно добывали около 100 тысяч тонн воблы. "Примерно четверть стоимости национального вылова приходилось на "воблу хладнокровную", как называл эту рыбу знаменитый в начале прошлого века поэт Саша Черный", - отметил президент ВАРПЭ. Однако из-за сооруженных в 50-х годах прошлого века гидроэлектростанций Волга и Каспий обмелели, продолжил Зверев. А на фоне браконьерства, которое усилилось в постсоветское время благодаря транспортной доступности Астраханской области, а также природоохранной безответственности многих туристических объектов в дельте Волги, кризис с воблой усугубился. "В тяжелые годы исторических потрясений ХХ века вобла оставалась непременным пищевым рационом наших соотечественников, однако к началу 90-х годов изобильное, казалось бы, богатство воблы было порядочно истреблено", - подчеркнул президент ВАРПЭ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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каспий, астраханская область, владивосток, варпэ, вэф
КАСПИЙ, Астраханская область, Владивосток, ВАРПЭ, ВЭФ
22:18 02.09.2026
 
В России продлили запрет на вылов воблы

Глава ВАРПЭ Зверев: запрет на вылов воблы будет продлен и на 2027 год

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Популяция воблы в России остается критически мала, поэтому запрет на ее вылов будет продлен и на следующий год, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"В 2023 году был введен запрет на добычу воблы. В 2027 году запрет сохранится. Популяция воблы все еще остается на критически низкой отметке – численность сеголеток и взрослых рыб в море находится на историческом минимуме", - сказал он на полях Восточного экономического форума.
По его словам, в первой трети прошлого века в России ежегодно добывали около 100 тысяч тонн воблы. "Примерно четверть стоимости национального вылова приходилось на "воблу хладнокровную", как называл эту рыбу знаменитый в начале прошлого века поэт Саша Черный", - отметил президент ВАРПЭ.
Однако из-за сооруженных в 50-х годах прошлого века гидроэлектростанций Волга и Каспий обмелели, продолжил Зверев. А на фоне браконьерства, которое усилилось в постсоветское время благодаря транспортной доступности Астраханской области, а также природоохранной безответственности многих туристических объектов в дельте Волги, кризис с воблой усугубился.
"В тяжелые годы исторических потрясений ХХ века вобла оставалась непременным пищевым рационом наших соотечественников, однако к началу 90-х годов изобильное, казалось бы, богатство воблы было порядочно истреблено", - подчеркнул президент ВАРПЭ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
КАСПИЙАстраханская областьВладивостокВАРПЭВЭФ
 
 
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