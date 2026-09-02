https://1prime.ru/20260902/rossija-872953543.html

В России продлили запрет на вылов воблы

В России продлили запрет на вылов воблы - 02.09.2026, ПРАЙМ

В России продлили запрет на вылов воблы

Популяция воблы в России остается критически мала, поэтому запрет на ее вылов будет продлен и на следующий год, рассказал РИА Новости президент Всероссийской... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T22:18+0300

2026-09-02T22:18+0300

2026-09-02T22:18+0300

каспий

астраханская область

владивосток

варпэ

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872953543.jpg?1788376714

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Популяция воблы в России остается критически мала, поэтому запрет на ее вылов будет продлен и на следующий год, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В 2023 году был введен запрет на добычу воблы. В 2027 году запрет сохранится. Популяция воблы все еще остается на критически низкой отметке – численность сеголеток и взрослых рыб в море находится на историческом минимуме", - сказал он на полях Восточного экономического форума. По его словам, в первой трети прошлого века в России ежегодно добывали около 100 тысяч тонн воблы. "Примерно четверть стоимости национального вылова приходилось на "воблу хладнокровную", как называл эту рыбу знаменитый в начале прошлого века поэт Саша Черный", - отметил президент ВАРПЭ. Однако из-за сооруженных в 50-х годах прошлого века гидроэлектростанций Волга и Каспий обмелели, продолжил Зверев. А на фоне браконьерства, которое усилилось в постсоветское время благодаря транспортной доступности Астраханской области, а также природоохранной безответственности многих туристических объектов в дельте Волги, кризис с воблой усугубился. "В тяжелые годы исторических потрясений ХХ века вобла оставалась непременным пищевым рационом наших соотечественников, однако к началу 90-х годов изобильное, казалось бы, богатство воблы было порядочно истреблено", - подчеркнул президент ВАРПЭ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

каспий

астраханская область

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

каспий, астраханская область, владивосток, варпэ, вэф