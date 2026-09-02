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Россияне стали чаще покупать товары для ракеточных видов спорта

Россияне стали чаще покупать товары для ракеточных видов спорта - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать товары для ракеточных видов спорта

Россияне все чаще покупают товары для ракеточных видов спорта - во втором квартале их оборот на Wildberries увеличился вдвое по сравнению с началом года, а... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:58+0300

2026-09-02T08:58+0300

2026-09-02T08:58+0300

бизнес

россия

wildberries

м.видео

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне все чаще покупают товары для ракеточных видов спорта - во втором квартале их оборот на Wildberries увеличился вдвое по сравнению с началом года, а самый заметный рост показали ракетки для бадминтона - их купили почти в 9 раз больше, выяснили для РИА Новости аналитики маркетплейса. "Мы фиксируем растущий интерес на Wildberries к товарам для ракеточных видов спорта. Общий оборот подобных товаров во втором квартале удвоился по сравнению с первым. Безусловным лидером по приросту стали ракетки для бадминтона - их продажи выросли на 773%", - говорится в сообщении. За ними следуют ракетки для тенниса, падела и пинг-понга - их продажи увеличились в 2,3 раза, 2,1 раза и 1,6 раза соответственно. Интересную динамику показали мячи для падела - в количественном выражении их продажи упали более чем на четверть, но средний чек вырос в 2,4 раза. Аналитики предполагают, что мячи стали брать пачками в больших размерах. Отмечается, что самые дорогие ракетки для бадминтона и падела, купленные на Wildberries во втором квартале, стоили свыше 39 тысяч рублей, а самая дорогая теннисная ракетка - 37 тысяч рублей. В свою очередь в "М.Видео" наибольший рост показывают товары для настольного тенниса - в денежном выражении продажи категории увеличились в 4,7 раза, а в количественном - в 4,3. Основной спрос пришелся на складные теннисные столы. Кроме того, покупатели активно приобретали теннисные мячи, игровые наборы, сетки и защитные чехлы. "Рост интереса к категории отражает более широкий тренд на активный семейный досуг и занятия спортом на свежем воздухе. Настольный теннис остается одним из самых доступных видов спорта, не требует сложной подготовки или специальной инфраструктуры и одинаково подходит как для взрослых, так и для детей", - пояснили в маркетплейсе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, wildberries, м.видео