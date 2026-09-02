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Россияне активно бронируют зарубежный отдых, заявили в РСТ
Россияне активно бронируют зарубежный отдых, заявили в РСТ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россияне активно бронируют зарубежный отдых, заявили в РСТ
Россияне вполне активно бронируют зарубежный отдых на осень и зиму, несмотря на повышения курса валют в августе, оно оказалось не критичным для рынка, сообщили... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне вполне активно бронируют зарубежный отдых на осень и зиму, несмотря на повышения курса валют в августе, оно оказалось не критичным для рынка, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В августе 2026 года рубль постепенно слабел к доллару США: с 79,6 рубля за доллар в начале месяца до 85,6 рубля в конце. За месяц американская валюта подорожала на 7,5%, европейская – на 9%, указали в объединении. "Эксперты РСТ считают такое повышение не критичным для рынка – бронирование выездных направлений на осень, а также раннее бронирование зимнего зарубежного отдыха идут вполне активно", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании One Click Travel Анары Ураловой, сильного колебания спроса среди российских туристов на зарубежные направления нет. "На продажи, как показывает практика, влияет не столько сам курс, сколько его неожиданные скачки в течение короткого отрезка времени. К тому же 85 рублей – это хороший, комфортный уровень", - добавила она. Помимо этого, Уралова пояснила, что в конце августа на туристическом рынке традиционно наступает органический спад: начинается учебный год, заканчивается сезон отпусков и активных семейных поездок. "Продажи в это время в значительной степени поддерживаются за счет горящих туров", - подчеркнула она. В свою очередь менеджер по Юго-Восточной Азии туроператора "Спектрум" Валерия Мильченко отметила, что туристы уже привыкли к колебаниям валюты. "Путешественники стараются оплачивать туры заранее, чтобы зафиксировать более выгодную стоимость и минимизировать влияние дальнейших изменений курса", - пояснила Мильченко. Как заметила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, для многих туристов повышение курса является сигналом для более активного бронирования зимнего отдыха. Она поделилась, что зимний отдых во Вьетнаме и Таиланде пользуются сейчас очень хорошим спросом: люди стараются зафиксировать стоимость на нынешнем комфортном уровне, не дожидаясь возможного роста в будущем.
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бизнес, туризм, россия, сша, вьетнам, таиланд, российский союз туриндустрии, рст, интурист
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, США, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, Российский союз туриндустрии, РСТ, Интурист
Россияне активно бронируют зарубежный отдых, заявили в РСТ
РСТ: россияне активно бронируют зарубежный отдых, несмотря на повышение курса валют
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне вполне активно бронируют зарубежный отдых на осень и зиму, несмотря на повышения курса валют в августе, оно оказалось не критичным для рынка, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В августе 2026 года рубль постепенно слабел к доллару США: с 79,6 рубля за доллар в начале месяца до 85,6 рубля в конце. За месяц американская валюта подорожала на 7,5%, европейская – на 9%, указали в объединении.
"Эксперты РСТ считают такое повышение не критичным для рынка – бронирование выездных направлений на осень, а также раннее бронирование зимнего зарубежного отдыха идут вполне активно", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании One Click Travel Анары Ураловой, сильного колебания спроса среди российских туристов на зарубежные направления нет. "На продажи, как показывает практика, влияет не столько сам курс, сколько его неожиданные скачки в течение короткого отрезка времени. К тому же 85 рублей – это хороший, комфортный уровень", - добавила она.
Помимо этого, Уралова пояснила, что в конце августа на туристическом рынке традиционно наступает органический спад: начинается учебный год, заканчивается сезон отпусков и активных семейных поездок. "Продажи в это время в значительной степени поддерживаются за счет горящих туров", - подчеркнула она.
В свою очередь менеджер по Юго-Восточной Азии туроператора "Спектрум" Валерия Мильченко отметила, что туристы уже привыкли к колебаниям валюты. "Путешественники стараются оплачивать туры заранее, чтобы зафиксировать более выгодную стоимость и минимизировать влияние дальнейших изменений курса", - пояснила Мильченко.
Как заметила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, для многих туристов повышение курса является сигналом для более активного бронирования зимнего отдыха. Она поделилась, что зимний отдых во Вьетнаме и Таиланде пользуются сейчас очень хорошим спросом: люди стараются зафиксировать стоимость на нынешнем комфортном уровне, не дожидаясь возможного роста в будущем.