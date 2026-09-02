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Население России начнет молодеть к концу 2060-х годов, заявили в Росстате

Население России начнет молодеть к концу 2060-х годов, заявили в Росстате - 02.09.2026, ПРАЙМ

Население России начнет молодеть к концу 2060-х годов, заявили в Росстате

Население России начнет молодеть к концу 60-х годов этого столетия, сообщил замруководителя Росстата Сергей Окладников. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:46+0300

2026-09-02T08:46+0300

2026-09-02T08:51+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Население России начнет молодеть к концу 60-х годов этого столетия, сообщил замруководителя Росстата Сергей Окладников. "За последние десятилетия идет устойчивый тренд на старение населения. Но к концу 60-х годов текущего века он сменится трендом на омоложение", - заявил Окладников в ходе Восточного экономического форума. Он отметил, что Дальний Восток вместе с Северным Кавказом входит в группу российских регионов, где средний возраст населения не превышает сорока лет. Внутри Дальнего Востока самая молодая - Якутия, где средний возраст населения примерно 36 лет, а самый "возрастной" - Приморский край, где показатель стремится к 41 году. По словам замглавы Росстата, тренд на старение населения не может обойти стороной Дальний Восток, однако там эти процессы будут идти медленнее. Так, по данным ведомства, доля старшего поколения за 20 лет увеличится только на 3%, а в целом по России этот показатель составит чуть больше 5%. Кроме того, доля трудоспособного населения будет снижаться медленнее - менее 1% за 20 лет. Дальний Восток к 2046 году будет единственным макрорегионом, где значение этого показателя не опустится ниже 6%, отметил Окладников. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

якутия

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россия, дальний восток, якутия, приморский край, росстат, вэф