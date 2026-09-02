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Недельная дефляция в России с 25 по 31 августа составила 0,01% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Недельная дефляция в России с 25 по 31 августа составила 0,01%
Недельная дефляция в России с 25 по 31 августа составила 0,01% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Недельная дефляция в России с 25 по 31 августа составила 0,01%
Недельная дефляция в России за период с 25 по 31 августа составила 0,01% после инфляции в 0,01% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:01+0300
2026-09-02T19:01+0300
россия
росстат
дефляция
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 25 по 31 августа составила 0,01% после инфляции в 0,01% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на 4,67%, сообщил в среду Росстат. "За период с 25 по 31 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала месяца – 99,92%, с начала года – 104,67%", - говорится в публикации ведомства. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,7%. В частности, капуста подешевела на 4,2%, картофель - на 4%, морковь - на 3,6%, свекла и лук - на 3,3%, помидоры - на 1,1%, яблоки - на 1%, бананы - на 0,3%. Выросла цена на огурцы - на 0,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 25 по 31 августа подорожали: сахар - на 0,9%, гречка и яйца - на 0,6%, мясные консервы для детского питания и пшено - на 0,5%, рыба мороженая и подсолнечное масло - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%, говядина, баранина, макаронные изделия, вермишель, соль - на 0,2%, мука, ржаной и пшеничный хлеб, молоко (пастеризованное), сливочное масло, творог, маргарин - на 0,1%. Подешевели вареные колбасы, овощные консервы для детского питания и чай - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые консервы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, кефир и рис - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 25 по 31 августа подорожали спички - на 0,4%, туалетное и хозяйственное мыло - на 0,2%, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки, зубные щетки и туалетная бумагу - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,2% и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Электропылесосы за отчетный период подешевели на 0,6%, телевизоры - на 0,4%, при этом смартфоны подорожали на 0,5%. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, иностранные - выросли на 0,04%. Цены на бензин выросли на 0,9%, на дизельное топливо - практически не изменились. Росстат за неделю с 25 по 31 августа зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности корвалол подорожал на 0,4%, активированный уголь и нафазолин - на 0,3%, левомеколь - на 0,1%. Снизились цены на нимесулид - на 0,2%, пенталгин и ренгалин - на 0,1%.
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192
40
192
40
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россия, росстат, дефляция
РОССИЯ, Росстат, дефляция
19:01 02.09.2026
 
Недельная дефляция в России с 25 по 31 августа составила 0,01%

Росстат: недельная дефляция в России за период с 25 по 31 августа составила 0,01%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 25 по 31 августа составила 0,01% после инфляции в 0,01% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на 4,67%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 25 по 31 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала месяца – 99,92%, с начала года – 104,67%", - говорится в публикации ведомства.
Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,7%. В частности, капуста подешевела на 4,2%, картофель - на 4%, морковь - на 3,6%, свекла и лук - на 3,3%, помидоры - на 1,1%, яблоки - на 1%, бананы - на 0,3%. Выросла цена на огурцы - на 0,2%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 25 по 31 августа подорожали: сахар - на 0,9%, гречка и яйца - на 0,6%, мясные консервы для детского питания и пшено - на 0,5%, рыба мороженая и подсолнечное масло - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%, говядина, баранина, макаронные изделия, вермишель, соль - на 0,2%, мука, ржаной и пшеничный хлеб, молоко (пастеризованное), сливочное масло, творог, маргарин - на 0,1%.
Подешевели вареные колбасы, овощные консервы для детского питания и чай - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые консервы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, кефир и рис - на 0,1%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 25 по 31 августа подорожали спички - на 0,4%, туалетное и хозяйственное мыло - на 0,2%, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки, зубные щетки и туалетная бумагу - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,2% и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.
Электропылесосы за отчетный период подешевели на 0,6%, телевизоры - на 0,4%, при этом смартфоны подорожали на 0,5%. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, иностранные - выросли на 0,04%. Цены на бензин выросли на 0,9%, на дизельное топливо - практически не изменились.
Росстат за неделю с 25 по 31 августа зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности корвалол подорожал на 0,4%, активированный уголь и нафазолин - на 0,3%, левомеколь - на 0,1%. Снизились цены на нимесулид - на 0,2%, пенталгин и ренгалин - на 0,1%.
 
РОССИЯРосстатдефляция
 
 
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