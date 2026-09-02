https://1prime.ru/20260902/rosstat-872948315.html

Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4%

Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4%

Реальные зарплаты в России в июне 2026 года замедлили рост до 3,4% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия выросли на 6,5%,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:01+0300

2026-09-02T19:01+0300

2026-09-02T19:02+0300

россия

росстат

зарплата

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне 2026 года замедлили рост до 3,4% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия выросли на 6,5%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам второго квартала реальные зарплаты в России выросли 4,4% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 114,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%.

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россия, росстат, зарплата