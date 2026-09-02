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Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4%
Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4%
Реальные зарплаты в России в июне 2026 года замедлили рост до 3,4% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия выросли на 6,5%,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:01+0300
2026-09-02T19:02+0300
россия
росстат
зарплата
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне 2026 года замедлили рост до 3,4% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия выросли на 6,5%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам второго квартала реальные зарплаты в России выросли 4,4% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 114,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%.
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192
40
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россия, росстат, зарплата
РОССИЯ, Росстат, зарплата
19:01 02.09.2026 (обновлено: 19:02 02.09.2026)
 
Реальные зарплаты в России в июне замедлили рост до 3,4%

Росстат: реальные зарплаты в июне замедлили рост до 3,4% в годовом выражении

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне 2026 года замедлили рост до 3,4% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия выросли на 6,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По итогам второго квартала реальные зарплаты в России выросли 4,4% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 114,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%.
 
РОССИЯРосстатзарплата
 
 
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