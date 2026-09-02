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В России безработица в июле выросла до 2,3%

В России безработица в июле выросла до 2,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ

В России безработица в июле выросла до 2,3%

Безработица в России в июле выросла до 2,3% с 2,2% в июне, свидетельствуют данные Росстата. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:02+0300

2026-09-02T19:02+0300

2026-09-02T19:02+0300

общество

росстат

роструд

безработица

безработица в россии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Безработица в России в июле выросла до 2,3% с 2,2% в июне, свидетельствуют данные Росстата. Последний раз на уровне в 2,3% безработица в России была в апреле 2025 года. "В июле 2026 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2026 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в июне общая численность безработных в стране составляла 1,703 миллиона человек, то в июле она выросла до 1,729 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2026 года в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 300 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле составила 76,4 миллиона человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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