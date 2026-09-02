https://1prime.ru/20260902/rosstat-872949852.html

Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России

Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России

Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:17+0300

2026-09-02T19:17+0300

2026-09-02T19:17+0300

бизнес

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872949852.jpg?1788365825

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,5%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июня 42,7 тысячи организаций получили прибыль в размере 17 триллионов рублей (снижение на 8,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысяч организаций на сумму 5,361 триллиона рублей (рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 11,7 триллиона рублей, что на 13,3% меньше значений января-июня 2025 года. Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат