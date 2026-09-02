Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/rosstat-872949852.html
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:17+0300
2026-09-02T19:17+0300
бизнес
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872949852.jpg?1788365825
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,5%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июня 42,7 тысячи организаций получили прибыль в размере 17 триллионов рублей (снижение на 8,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысяч организаций на сумму 5,361 триллиона рублей (рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 11,7 триллиона рублей, что на 13,3% меньше значений января-июня 2025 года. Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:17 02.09.2026
 
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России

Росстат: доля убыточных организаций в России в первом полугодии выросла на 3,1 процента

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,5%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июня 42,7 тысячи организаций получили прибыль в размере 17 триллионов рублей (снижение на 8,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысяч организаций на сумму 5,361 триллиона рублей (рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 11,7 триллиона рублей, что на 13,3% меньше значений января-июня 2025 года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
 
БизнесРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала