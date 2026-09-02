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Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:17+0300
2026-09-02T19:17+0300
2026-09-02T19:17+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,5%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июня 42,7 тысячи организаций получили прибыль в размере 17 триллионов рублей (снижение на 8,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысяч организаций на сумму 5,361 триллиона рублей (рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 11,7 триллиона рублей, что на 13,3% меньше значений января-июня 2025 года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
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бизнес, россия, росстат
Росстат сообщил о росте доли убыточных организаций в России
Росстат: доля убыточных организаций в России в первом полугодии выросла на 3,1 процента
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в первом полугодии 2026 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,5%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-июня 42,7 тысячи организаций получили прибыль в размере 17 триллионов рублей (снижение на 8,3% в годовом выражении). Убыток получили 21,5 тысяч организаций на сумму 5,361 триллиона рублей (рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 11,7 триллиона рублей, что на 13,3% меньше значений января-июня 2025 года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.