Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/rost-872921276.html
Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине
Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине - 02.09.2026, ПРАЙМ
Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине
Текущий рост цен на золото это еще не предел, он только в начале пути, заявил на ВЭФ заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:56+0300
2026-09-02T11:58+0300
владивосток
алексей моисеев
вэф
золото
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872921276.jpg?1788339494
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущий рост цен на золото это еще не предел, он только в начале пути, заявил на ВЭФ заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Ссылаясь на исследование РЭУ им. Плеханова, Моисеев отметил, что в будущем золото вполне может стоит вплоть до 35 тысячи долларов за унцию. "Сам факт, что такие данные существуют, говорит о том, что рост цен на золото еще в самом начале своего пути", - сказал Моисеев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток, алексей моисеев, вэф, золото, минфин
Владивосток, Алексей Моисеев, ВЭФ, золото, Минфин
11:56 02.09.2026 (обновлено: 11:58 02.09.2026)
 
Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине

Замглавы Минфина Моисеев: текущий рост цен на золото еще не предел

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущий рост цен на золото это еще не предел, он только в начале пути, заявил на ВЭФ заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
Ссылаясь на исследование РЭУ им. Плеханова, Моисеев отметил, что в будущем золото вполне может стоит вплоть до 35 тысячи долларов за унцию. "Сам факт, что такие данные существуют, говорит о том, что рост цен на золото еще в самом начале своего пути", - сказал Моисеев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВладивостокАлексей МоисеевВЭФзолотоМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала