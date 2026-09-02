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Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине

Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине - 02.09.2026, ПРАЙМ

Рост цен на золото еще в самом начале пути, заявили в Минфине

Текущий рост цен на золото это еще не предел, он только в начале пути, заявил на ВЭФ заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:56+0300

2026-09-02T11:56+0300

2026-09-02T11:58+0300

владивосток

алексей моисеев

вэф

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минфин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Текущий рост цен на золото это еще не предел, он только в начале пути, заявил на ВЭФ заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Ссылаясь на исследование РЭУ им. Плеханова, Моисеев отметил, что в будущем золото вполне может стоит вплоть до 35 тысячи долларов за унцию. "Сам факт, что такие данные существуют, говорит о том, что рост цен на золото еще в самом начале своего пути", - сказал Моисеев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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владивосток, алексей моисеев, вэф, золото, минфин