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"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана" - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"
"Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T03:18+0300
2026-09-02T03:18+0300
2026-09-02T03:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.
Старт работе энергообъектов дали глава "Русгидро" Виктор Хмарин и гендиректор парка "Три вулкана" Игорь Дунаев в присутствии губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Энергосистема Камчатского края работает изолированно - она не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый не имела централизованного энергоснабжения.
"Камчатскэнерго" (входит в "Русгидро") построило электросетевую инфраструктуру, необходимую для технологического присоединения энергопринимающих устройств проекта "Парк "Три вулкана", инвестором которого выступает компания "Интеррос". Благодаря этому темпы строительства будущего курорта могут существенно ускориться, отмечается в материалах энергетической компании.
Ключевой элемент проекта электроснабжения - новая двухцепная воздушная линия 110 киловольт протяженностью 47 километров, построенная от реконструированной подстанции 220 киловольт "Авача" до новой подстанции 110 киловольт "Сопка Горячая".
Второй ключевой объект - подстанция 110 киловольт "Сопка Горячая", оснащенная двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Объект работает полностью автоматически: управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями "Камчатскэнерго".
Кроме того, на питающей подстанции "Авача" выполнена реконструкция: смонтированы новые выключатели 110 киловольт, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики.
"Завершение проекта создает условия для круглогодичного функционирования современного туристического кластера на Камчатке, который, по планам инвесторов, будет привлекать до нескольких сотен тысяч посетителей в год", - отмечается в материалах "Русгидро".
Парк "Три вулкана" на Камчатке станет серьезным горнолыжным курортом и всесезонной точкой притяжения туристов, заявленный объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей, сообщил накануне Солодов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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камчатка, камчатский край, владивосток, русгидро, интеррос, вэф
КАМЧАТКА, Камчатский край, Владивосток, Русгидро, Интеррос, ВЭФ
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.
Старт работе энергообъектов дали глава "Русгидро" Виктор Хмарин и гендиректор парка "Три вулкана" Игорь Дунаев в присутствии губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Энергосистема Камчатского края работает изолированно - она не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый не имела централизованного энергоснабжения.
"Камчатскэнерго" (входит в "Русгидро") построило электросетевую инфраструктуру, необходимую для технологического присоединения энергопринимающих устройств проекта "Парк "Три вулкана", инвестором которого выступает компания "Интеррос". Благодаря этому темпы строительства будущего курорта могут существенно ускориться, отмечается в материалах энергетической компании.
Ключевой элемент проекта электроснабжения - новая двухцепная воздушная линия 110 киловольт протяженностью 47 километров, построенная от реконструированной подстанции 220 киловольт "Авача" до новой подстанции 110 киловольт "Сопка Горячая".
Второй ключевой объект - подстанция 110 киловольт "Сопка Горячая", оснащенная двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Объект работает полностью автоматически: управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями "Камчатскэнерго".
Кроме того, на питающей подстанции "Авача" выполнена реконструкция: смонтированы новые выключатели 110 киловольт, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики.
"Завершение проекта создает условия для круглогодичного функционирования современного туристического кластера на Камчатке, который, по планам инвесторов, будет привлекать до нескольких сотен тысяч посетителей в год", - отмечается в материалах "Русгидро".
Парк "Три вулкана" на Камчатке станет серьезным горнолыжным курортом и всесезонной точкой притяжения туристов, заявленный объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей, сообщил накануне Солодов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.