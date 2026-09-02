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"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана" - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"
"Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T03:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии, которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Старт работе энергообъектов дали глава "Русгидро" Виктор Хмарин и гендиректор парка "Три вулкана" Игорь Дунаев в присутствии губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Энергосистема Камчатского края работает изолированно - она не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый не имела централизованного энергоснабжения. "Камчатскэнерго" (входит в "Русгидро") построило электросетевую инфраструктуру, необходимую для технологического присоединения энергопринимающих устройств проекта "Парк "Три вулкана", инвестором которого выступает компания "Интеррос". Благодаря этому темпы строительства будущего курорта могут существенно ускориться, отмечается в материалах энергетической компании. Ключевой элемент проекта электроснабжения - новая двухцепная воздушная линия 110 киловольт протяженностью 47 километров, построенная от реконструированной подстанции 220 киловольт "Авача" до новой подстанции 110 киловольт "Сопка Горячая". Второй ключевой объект - подстанция 110 киловольт "Сопка Горячая", оснащенная двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Объект работает полностью автоматически: управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями "Камчатскэнерго". Кроме того, на питающей подстанции "Авача" выполнена реконструкция: смонтированы новые выключатели 110 киловольт, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики. "Завершение проекта создает условия для круглогодичного функционирования современного туристического кластера на Камчатке, который, по планам инвесторов, будет привлекать до нескольких сотен тысяч посетителей в год", - отмечается в материалах "Русгидро". Парк "Три вулкана" на Камчатке станет серьезным горнолыжным курортом и всесезонной точкой притяжения туристов, заявленный объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей, сообщил накануне Солодов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
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4.7
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камчатка, камчатский край, владивосток, русгидро, интеррос, вэф
КАМЧАТКА, Камчатский край, Владивосток, Русгидро, Интеррос, ВЭФ
03:18 02.09.2026
 
"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"

"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.
Старт работе энергообъектов дали глава "Русгидро" Виктор Хмарин и гендиректор парка "Три вулкана" Игорь Дунаев в присутствии губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Энергосистема Камчатского края работает изолированно - она не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый не имела централизованного энергоснабжения.
"Камчатскэнерго" (входит в "Русгидро") построило электросетевую инфраструктуру, необходимую для технологического присоединения энергопринимающих устройств проекта "Парк "Три вулкана", инвестором которого выступает компания "Интеррос". Благодаря этому темпы строительства будущего курорта могут существенно ускориться, отмечается в материалах энергетической компании.
Ключевой элемент проекта электроснабжения - новая двухцепная воздушная линия 110 киловольт протяженностью 47 километров, построенная от реконструированной подстанции 220 киловольт "Авача" до новой подстанции 110 киловольт "Сопка Горячая".
Второй ключевой объект - подстанция 110 киловольт "Сопка Горячая", оснащенная двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Объект работает полностью автоматически: управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями "Камчатскэнерго".
Кроме того, на питающей подстанции "Авача" выполнена реконструкция: смонтированы новые выключатели 110 киловольт, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики.
"Завершение проекта создает условия для круглогодичного функционирования современного туристического кластера на Камчатке, который, по планам инвесторов, будет привлекать до нескольких сотен тысяч посетителей в год", - отмечается в материалах "Русгидро".
Парк "Три вулкана" на Камчатке станет серьезным горнолыжным курортом и всесезонной точкой притяжения туристов, заявленный объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей, сообщил накануне Солодов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
КАМЧАТКАКамчатский крайВладивостокРусгидроИнтерросВЭФ
 
 
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