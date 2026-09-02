https://1prime.ru/20260902/rusgidro-872898958.html

"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"

"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана" - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" запустило подстанцию для электроснабжения парка "Три вулкана"

"Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T03:18+0300

2026-09-02T03:18+0300

2026-09-02T03:18+0300

камчатка

камчатский край

владивосток

русгидро

интеррос

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872898958.jpg?1788308308

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" запустило подстанцию и линию электропередачи 110 киловольт для обеспечения электроснабжения парка "Три вулкана" на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии, которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Старт работе энергообъектов дали глава "Русгидро" Виктор Хмарин и гендиректор парка "Три вулкана" Игорь Дунаев в присутствии губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Энергосистема Камчатского края работает изолированно - она не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый не имела централизованного энергоснабжения. "Камчатскэнерго" (входит в "Русгидро") построило электросетевую инфраструктуру, необходимую для технологического присоединения энергопринимающих устройств проекта "Парк "Три вулкана", инвестором которого выступает компания "Интеррос". Благодаря этому темпы строительства будущего курорта могут существенно ускориться, отмечается в материалах энергетической компании. Ключевой элемент проекта электроснабжения - новая двухцепная воздушная линия 110 киловольт протяженностью 47 километров, построенная от реконструированной подстанции 220 киловольт "Авача" до новой подстанции 110 киловольт "Сопка Горячая". Второй ключевой объект - подстанция 110 киловольт "Сопка Горячая", оснащенная двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Объект работает полностью автоматически: управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями "Камчатскэнерго". Кроме того, на питающей подстанции "Авача" выполнена реконструкция: смонтированы новые выключатели 110 киловольт, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики. "Завершение проекта создает условия для круглогодичного функционирования современного туристического кластера на Камчатке, который, по планам инвесторов, будет привлекать до нескольких сотен тысяч посетителей в год", - отмечается в материалах "Русгидро". Парк "Три вулкана" на Камчатке станет серьезным горнолыжным курортом и всесезонной точкой притяжения туристов, заявленный объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей, сообщил накануне Солодов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

камчатка

камчатский край

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка, камчатский край, владивосток, русгидро, интеррос, вэф