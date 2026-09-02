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"Русгидро" запустила гибридные энергокомплексы в Якутии

"Русгидро" запустила гибридные энергокомплексы в Якутии - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" запустила гибридные энергокомплексы в Якутии

"Русгидро" совместно с "Хевел" запустили автоматизированные гибридные энергокомплексы (АГЭК) в поселках городского типа Сангар и Усть-Куйга в Якутии суммарной... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T03:21+0300

2026-09-02T03:21+0300

2026-09-02T03:21+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" совместно с "Хевел" запустили автоматизированные гибридные энергокомплексы (АГЭК) в поселках городского типа Сангар и Усть-Куйга в Якутии суммарной мощностью 12,92 мегаватт, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии в рамках Восточного экономического форума. В материалах "Русгидро" уточняется, что 3 мегаватта из 12,92 - это солнечная энергия. Ожидаемая ежегодная экономия дизельного топлива за счет работы электроустановок превысит 1,5 тысячи тонн, что составляет до 34% от текущего потребления. Ввод в работу энергокомплексов осуществили глава "Русгидро" Виктор Хмарин и председатель совета директоров "Хевел" Игорь Шахрай в присутствии главы Якутии Айсена Николаева. Новые АГЭК в Сангаре (Кобяйский улус) и Усть-Куйге (Усть-Янский улус) имеют стратегическое значение для Якутии, отмечается в материалах энергохолдинга. Сангар является административным центром района, Усть-Куйга служит логистическим узлом для освоения Кючусского кластера месторождений полезных ископаемых. Проекты реализованы компанией "Хевел Энергосервис" в рамках энергосервисного договора, а эксплуатацию энергокомплексов осуществляет АО "Сахаэнерго" (входит в "Русгидро"). Строительство АГЭК проходит в рамках реализации программы "Русгидро" по модернизации локальной генерации в изолированных и труднодоступных районах Дальнего Востока и Арктики. С 2020 года по 2025 год "Русгидро" ввело в работу и эксплуатирует 17 таких комплексов в Якутии, Камчатском крае и Сахалинской области общей мощностью 43,5 мегаватта, из которых 6,7 мегаватта приходится на возобновляемую генерацию. Основной механизм реализации проектов - долгосрочные энергосервисные контракты: частные инвесторы вкладывают средства в строительство комплексов, а оплата производится за счет фактической экономии топлива, которую обеспечивают новые объекты. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ

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россия, якутия, дальний восток, арктика, айсен николаев, русгидро, вэф