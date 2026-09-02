https://1prime.ru/20260902/rusgidro-872903961.html

"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона

"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона

Алтай отличается хорошим гидропотенциалом, а создание там гидроэлектростанций дало бы импульс для развития не только республике, но и другим ближайшим... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:18+0300

2026-09-02T07:18+0300

2026-09-02T07:18+0300

россия

алтай

владивосток

александр новак

русгидро

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872903961.jpg?1788322681

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Алтай отличается хорошим гидропотенциалом, а создание там гидроэлектростанций дало бы импульс для развития не только республике, но и другим ближайшим территориям, заявил первый заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников журналистам на полях Восточного экономического форума. "Если государство выделит деньги на развитие ГЭС, там есть гидропотенциал хороший, есть несколько, ну, как минимум Катунская ГЭС, Чемальская ГЭС. И они, конечно бы, дали хороший скачок в развитии не только Алтая, но и ближайших территорий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, интересно ли "Русгидро" что-то построить на Алтае. Вице-премьер РФ Александр Новак в июле поручил завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы Республики Алтай с учетом прогнозируемого роста потребления энергии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

алтай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алтай, владивосток, александр новак, русгидро, вэф