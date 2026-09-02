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"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона
"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона
Алтай отличается хорошим гидропотенциалом, а создание там гидроэлектростанций дало бы импульс для развития не только республике, но и другим ближайшим... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:18+0300
2026-09-02T07:18+0300
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алтай
владивосток
александр новак
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Алтай отличается хорошим гидропотенциалом, а создание там гидроэлектростанций дало бы импульс для развития не только республике, но и другим ближайшим территориям, заявил первый заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников журналистам на полях Восточного экономического форума. "Если государство выделит деньги на развитие ГЭС, там есть гидропотенциал хороший, есть несколько, ну, как минимум Катунская ГЭС, Чемальская ГЭС. И они, конечно бы, дали хороший скачок в развитии не только Алтая, но и ближайших территорий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, интересно ли "Русгидро" что-то построить на Алтае. Вице-премьер РФ Александр Новак в июле поручил завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы Республики Алтай с учетом прогнозируемого роста потребления энергии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, АЛТАЙ, Владивосток, Александр Новак, Русгидро, ВЭФ
07:18 02.09.2026
 
"Русгидро": создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития региона

Бердников: создание ГЭС на Алтае дало бы импульс для развития соседних территорий

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Алтай отличается хорошим гидропотенциалом, а создание там гидроэлектростанций дало бы импульс для развития не только республике, но и другим ближайшим территориям, заявил первый заместитель гендиректора компании "Русгидро" Роман Бердников журналистам на полях Восточного экономического форума.
"Если государство выделит деньги на развитие ГЭС, там есть гидропотенциал хороший, есть несколько, ну, как минимум Катунская ГЭС, Чемальская ГЭС. И они, конечно бы, дали хороший скачок в развитии не только Алтая, но и ближайших территорий", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, интересно ли "Русгидро" что-то построить на Алтае.
Вице-премьер РФ Александр Новак в июле поручил завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы Республики Алтай с учетом прогнозируемого роста потребления энергии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯАЛТАЙВладивостокАлександр НовакРусгидроВЭФ
 
 
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