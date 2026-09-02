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"Русолово" начнет добычу на крупнейшем месторождении в мире после 2027 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Русолово" начнет добычу на крупнейшем месторождении в мире после 2027 года
"Русолово" начнет добычу на крупнейшем месторождении в мире после 2027 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Русолово" начнет добычу на крупнейшем месторождении в мире после 2027 года
Компания "Русолово" (входит в "Селигдар") допускает после 2027 года начало активной добычи на одном из крупнейших месторождений олова в мире - Пыркакайские... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:15+0300
2026-09-02T14:46+0300
промышленность
бизнес
чукотка
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компания "Русолово" (входит в "Селигдар") допускает после 2027 года начало активной добычи на одном из крупнейших месторождений олова в мире - Пыркакайские штокверки на Чукотке, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Поскольку рудной базы на других объектах достаточно, а логистика на Пыркакайских штокверках дорогая, то на текущий момент экономической эффективности в разработке этого месторождения нет. При этом мы закончили там геологоразведку и планируем начать работу после 2027 года", - сказал он. Как отметил Хрущ, на сегодняшний момент компании хватает той рудной базы, которая сформировалась на месторождениях "Солнечное" и "Правоурмийское". Задача, которой "Русолово" сейчас занимается - расконсервация старых оловянных рудников, которые работали в Советском союзе. По его словам, за счет внедрения модульных рудосепарационных комплексов в производственном цикле на этапе предобогащения руды "Русолово" смогло нарастить производство олова в концентрате без увеличения мощности фабрик. Пыркакайские штокверки на Чукотке – одно из крупнейших в мире оловянных месторождений с запасами 243 тысячи тонн олова и 16 тысяч тонн триоксида вольфрама. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, бизнес, чукотка, владивосток, вэф
Промышленность, Бизнес, Чукотка, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:15 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
"Русолово" начнет добычу на крупнейшем месторождении в мире после 2027 года

Хрущ: "Русолово" начнет добычу на крупнейшем месторождении олова в мире после 2027 года

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компания "Русолово" (входит в "Селигдар") допускает после 2027 года начало активной добычи на одном из крупнейших месторождений олова в мире - Пыркакайские штокверки на Чукотке, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"Поскольку рудной базы на других объектах достаточно, а логистика на Пыркакайских штокверках дорогая, то на текущий момент экономической эффективности в разработке этого месторождения нет. При этом мы закончили там геологоразведку и планируем начать работу после 2027 года", - сказал он.
Как отметил Хрущ, на сегодняшний момент компании хватает той рудной базы, которая сформировалась на месторождениях "Солнечное" и "Правоурмийское". Задача, которой "Русолово" сейчас занимается - расконсервация старых оловянных рудников, которые работали в Советском союзе.
По его словам, за счет внедрения модульных рудосепарационных комплексов в производственном цикле на этапе предобогащения руды "Русолово" смогло нарастить производство олова в концентрате без увеличения мощности фабрик.
Пыркакайские штокверки на Чукотке – одно из крупнейших в мире оловянных месторождений с запасами 243 тысячи тонн олова и 16 тысяч тонн триоксида вольфрама.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ПромышленностьБизнесЧукоткаВладивостокВЭФ
 
 
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