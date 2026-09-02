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"Русолово" может стать финансово независимой компанией до конца года

"Русолово" может стать финансово независимой компанией до конца года - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Русолово" может стать финансово независимой компанией до конца года

"Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар", может стать финансово независимой компанией до конца 2026 года из-за роста прибыльности, заявил в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:17+0300

2026-09-02T19:17+0300

2026-09-02T19:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар", может стать финансово независимой компанией до конца 2026 года из-за роста прибыльности, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) глава холдинга Александр Хрущ. "Да, такое возможно… В скором времени, возможно, в конце года", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли "Русолово" стать финансово независимой от "Селигдара" и в какой период. По словам Хруща, у оловянного дивизиона уже наблюдаются хорошие показатели по прибыльности, "лучше, чем годом ранее". Очень многие затраты самого "Русолова" постоянные, подчеркнул он. "И чем больше компания производит, тем большее количество прибыли распределяется на расходы, а следовательно, больше начинает увеличиваться рентабельность предприятия", - заключил глава "Селигдара". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").

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бизнес, промышленность, владивосток, вэф