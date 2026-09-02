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Рынок сбережений в России в 2026 году вырастет на 8,1%, предположили в ВТБ - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок сбережений в России в 2026 году вырастет на 8,1%, предположили в ВТБ
Рынок сбережений в России в 2026 году вырастет на 8,1%, предположили в ВТБ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Рынок сбережений в России в 2026 году вырастет на 8,1%, предположили в ВТБ
Рынок сбережений в России в 2026 году, по прогнозам ВТБ, вырастет на 8,1% - до 71 триллиона рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:15+0300
2026-09-02T08:23+0300
финансы
россия
владивосток
втб
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России в 2026 году, по прогнозам ВТБ, вырастет на 8,1% - до 71 триллиона рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года вырастет на 8,1% и достигнет 71 триллиона рублей. В 2027 году рынок сбережений может сохранить текущие темпы роста на уровне 8% и достичь 77 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова. По его словам, рынок сбережений демонстрирует устойчивую динамику, это свидетельствует о глубокой структурной трансформации. "Население рассматривает накопительные продукты не как временное решение, а как базовый инструмент долгосрочного финансового планирования", - отметил он. По словам Шаехова, клиенты диверсифицируют свои сбережения, сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, активно используют накопительные счета для ежедневного управления финансами. "Это качественное изменение модели поведения, которое позволит рынку продолжить планомерно расти. Мы видим предпосылки для сохранения этой тенденции в среднесрочной перспективе", – прокомментировал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
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5
4.7
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финансы, россия, владивосток, втб, вэф
Финансы, РОССИЯ, Владивосток, ВТБ, ВЭФ
08:15 02.09.2026 (обновлено: 08:23 02.09.2026)
 
Рынок сбережений в России в 2026 году вырастет на 8,1%, предположили в ВТБ

ВТБ: российский рынок сбережений в 2026 году вырастет на 8,1%, до 71 триллиона рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России в 2026 году, по прогнозам ВТБ, вырастет на 8,1% - до 71 триллиона рублей, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026.
"По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года вырастет на 8,1% и достигнет 71 триллиона рублей. В 2027 году рынок сбережений может сохранить текущие темпы роста на уровне 8% и достичь 77 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова.
По его словам, рынок сбережений демонстрирует устойчивую динамику, это свидетельствует о глубокой структурной трансформации. "Население рассматривает накопительные продукты не как временное решение, а как базовый инструмент долгосрочного финансового планирования", - отметил он.
По словам Шаехова, клиенты диверсифицируют свои сбережения, сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, активно используют накопительные счета для ежедневного управления финансами.
"Это качественное изменение модели поведения, которое позволит рынку продолжить планомерно расти. Мы видим предпосылки для сохранения этой тенденции в среднесрочной перспективе", – прокомментировал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыРОССИЯВладивостокВТБВЭФ
 
 
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