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Геополитические надежды: что подтолкнет российский рынок акций к росту? - 02.09.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260902/rynok-872909917.html
Геополитические надежды: что подтолкнет российский рынок акций к росту?
Геополитические надежды: что подтолкнет российский рынок акций к росту? - 02.09.2026, ПРАЙМ
Геополитические надежды: что подтолкнет российский рынок акций к росту?
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника вырос на 0,39%, до 2187,33 пункта, внутри дня покупатели тестировали отметку 2204,62 пункта —... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:18+0300
2026-09-02T09:18+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
минфин
мосбиржа
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торги
банк россии
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника вырос на 0,39%, до 2187,33 пункта, внутри дня покупатели тестировали отметку 2204,62 пункта — впервые с середины августа, однако к вечеру часть игроков начала фиксировать прибыль. Импульс рынку дала новость об активизации переговорных усилий представителей США по урегулированию украинского конфликта, а также подорожавшая нефть: котировки марки Brent повысились на 2,15%, до 92,77 доллара за баррель на фоне обмена ударами между США и Ираном и рисков для судоходства через Ормузский пролив. Долларовый индекс РТС опустился на 0,05%, до 794,27 пункта на фоне ослабевшего рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,04%, до 113,85 пункта в ожидании возвращения Минфина на аукционы.Сегодня (впервые после паузы, объявленной 20 июля) пройдет аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29031 с погашением в 2042 году — в объеме остатков от выпуска номиналом 1 триллион рублей. Это флоатер нового типа: купон привязан к трехмесячной RUONIA, а не к средней ставке. Выбор Минфина вполне понятен: при ставке 14% и туманных перспективах ее снижения инвесторы не хотят фиксировать доходность в длинных бумагах, а флоатер страхует от риска паузы. По нашим оценкам, выбор именно такого инструмента является компромиссом: Минфину нужно выполнить план третьего квартала 2026 года в 1,5 триллиона рублей (в июле удалось привлечь лишь 9,1 миллиарда рублей), не переплачивая за риск. Спрос на аукционе покажет степень "аппетита" банков: удачное размещение снизит премию за неопределенность на всем долговом рынке и поддержит RGBI, в случае неудачи на рынок вернется волатильность.Котировки акций "Полюса" упали после публикации полугодового отчета — компания сократила реализацию золота и подтвердила отказ от дивидендов до 2030 года. Дополнительные вопросы вызвало качество раскрытия отчетности по МСФО: аудитор указал на ее ограничения, что делает расчет ключевых мультипликаторов затруднительным. По нашим оценкам, ухудшение качества норм корпоративного управления компании значительно снижает инвестиционную привлекательность бумаг вопреки высокому качеству активов "Полюса" и благоприятной конъюнктуры на рынке золота.Эмоциональный фактор остается преобладающим на рынке, поэтому дальнейшая динамика во многом будет определяться поступающими новостями. Позитив в геополитике сможет помочь индексу открыть движение вверх к 2300-2400 пунктов. Негативные новости и усиление рисков жесткости денежно-кредитной политики Банка России способны вернуть индекс к 2000 пунктов. При нейтральном фоне ожидаем консолидации в диапазоне 2115-2240 пунктов.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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Наталия Пырьева
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, рынок, минфин, мосбиржа, акции, торги, банк россии
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Минфин, Мосбиржа, Акции, Торги, Банк России
09:18 02.09.2026
 
Геополитические надежды: что подтолкнет российский рынок акций к росту?

Пырьева: позитив в геополитике поможет индексу Мосбиржи продвинуться к 2300-2400 пунктам

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Глава аналитического департамента Цифра брокер Пырьева Наталия
Наталия Пырьева
глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника вырос на 0,39%, до 2187,33 пункта, внутри дня покупатели тестировали отметку 2204,62 пункта — впервые с середины августа, однако к вечеру часть игроков начала фиксировать прибыль. Импульс рынку дала новость об активизации переговорных усилий представителей США по урегулированию украинского конфликта, а также подорожавшая нефть: котировки марки Brent повысились на 2,15%, до 92,77 доллара за баррель на фоне обмена ударами между США и Ираном и рисков для судоходства через Ормузский пролив. Долларовый индекс РТС опустился на 0,05%, до 794,27 пункта на фоне ослабевшего рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,04%, до 113,85 пункта в ожидании возвращения Минфина на аукционы.
Сегодня (впервые после паузы, объявленной 20 июля) пройдет аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29031 с погашением в 2042 году — в объеме остатков от выпуска номиналом 1 триллион рублей. Это флоатер нового типа: купон привязан к трехмесячной RUONIA, а не к средней ставке. Выбор Минфина вполне понятен: при ставке 14% и туманных перспективах ее снижения инвесторы не хотят фиксировать доходность в длинных бумагах, а флоатер страхует от риска паузы. По нашим оценкам, выбор именно такого инструмента является компромиссом: Минфину нужно выполнить план третьего квартала 2026 года в 1,5 триллиона рублей (в июле удалось привлечь лишь 9,1 миллиарда рублей), не переплачивая за риск. Спрос на аукционе покажет степень "аппетита" банков: удачное размещение снизит премию за неопределенность на всем долговом рынке и поддержит RGBI, в случае неудачи на рынок вернется волатильность.
Котировки акций "Полюса" упали после публикации полугодового отчета — компания сократила реализацию золота и подтвердила отказ от дивидендов до 2030 года. Дополнительные вопросы вызвало качество раскрытия отчетности по МСФО: аудитор указал на ее ограничения, что делает расчет ключевых мультипликаторов затруднительным. По нашим оценкам, ухудшение качества норм корпоративного управления компании значительно снижает инвестиционную привлекательность бумаг вопреки высокому качеству активов "Полюса" и благоприятной конъюнктуры на рынке золота.
Эмоциональный фактор остается преобладающим на рынке, поэтому дальнейшая динамика во многом будет определяться поступающими новостями. Позитив в геополитике сможет помочь индексу открыть движение вверх к 2300-2400 пунктов. Негативные новости и усиление рисков жесткости денежно-кредитной политики Банка России способны вернуть индекс к 2000 пунктов. При нейтральном фоне ожидаем консолидации в диапазоне 2115-2240 пунктов.
Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"

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