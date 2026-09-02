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Рынок нервный и спекулятивный: возможен ли рост? - 02.09.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260902/rynok-872911256.html
Рынок нервный и спекулятивный: возможен ли рост?
Рынок нервный и спекулятивный: возможен ли рост? - 02.09.2026, ПРАЙМ
Рынок нервный и спекулятивный: возможен ли рост?
Индекс Мосбиржи днем 1 сентября смог протестировать расчетные 2200 пунктов, и спекулятивная идея отскока отработана. Но далее важного уровня сопротивления... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:38+0300
2026-09-02T09:38+0300
экономика
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
индексы
россия
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи днем 1 сентября смог протестировать расчетные 2200 пунктов, и спекулятивная идея отскока отработана. Но далее важного уровня сопротивления бенчмарк не прошел и по итогам вечерки упал на поддержку 2150 пунктов. Резкая смена сентимента вызвана угрозами атаки извне на гражданское авиасообщение России. Президент РФ уже дал свои комментарии. Рынок нервный и спекулятивный, что абсолютно понятно. Тем не менее кейс осенних переговоров еще не обнулен, поэтому от поддержки 2150 пунктов может быть очередная попытка движения к важным 2200 пунктов.Сильнее рынка в начале осени — акции производителя удобрений "ФосАгро" (+2,5%). Бумаги экспортера проигнорировали общерыночный негатив, поскольку там играет сильный фактор девальвации рубля, а в конце месяца будут дивиденды (3,8%). Курс закрепляется над 5500 рублей и среднесрочно может двинуть на 5750 рублей.Слабее рынка на старте сентября — акции "Полюса" (-6%). Курс рушится ниже 1000 рублей на фоне слабой отчетности, рисков отказа от дивидендов аж до 2030 года, падения курса золота на мировом рынке. Сентимент слабый, есть технический риск повтора летнего дна — область 900 рублей.Рубль и в начале осени продолжил дешеветь. Курсы инвалют 1 сентября обновили максимумы за полтора года. Доллар США от ЦБ уже по 86,75, евро у 100,6, а биржевой юань в моменте приближался к 13. Это инерционное ослабление рубля после сильной летней девальвации. Волатильность растет, а валютные пары после многомесячного ралли перекуплены — готовность к коррекции высокая. Поддержки на предполагаемом спуске: 85 для доллара, 99 для евро и 12,6 для юаня.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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40
192
40
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1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, мосбиржа, рынок, индексы, россия
Экономика, Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок, Индексы, РОССИЯ
09:38 02.09.2026
 
Рынок нервный и спекулятивный: возможен ли рост?

Эксперт Зельцер предположил, что индекс Мосбиржи попытается продвинуться к 2200 пунктам

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи днем 1 сентября смог протестировать расчетные 2200 пунктов, и спекулятивная идея отскока отработана. Но далее важного уровня сопротивления бенчмарк не прошел и по итогам вечерки упал на поддержку 2150 пунктов. Резкая смена сентимента вызвана угрозами атаки извне на гражданское авиасообщение России. Президент РФ уже дал свои комментарии. Рынок нервный и спекулятивный, что абсолютно понятно. Тем не менее кейс осенних переговоров еще не обнулен, поэтому от поддержки 2150 пунктов может быть очередная попытка движения к важным 2200 пунктов.
Сильнее рынка в начале осени — акции производителя удобрений "ФосАгро" (+2,5%). Бумаги экспортера проигнорировали общерыночный негатив, поскольку там играет сильный фактор девальвации рубля, а в конце месяца будут дивиденды (3,8%). Курс закрепляется над 5500 рублей и среднесрочно может двинуть на 5750 рублей.
Слабее рынка на старте сентября — акции "Полюса" (-6%). Курс рушится ниже 1000 рублей на фоне слабой отчетности, рисков отказа от дивидендов аж до 2030 года, падения курса золота на мировом рынке. Сентимент слабый, есть технический риск повтора летнего дна — область 900 рублей.
Рубль и в начале осени продолжил дешеветь. Курсы инвалют 1 сентября обновили максимумы за полтора года. Доллар США от ЦБ уже по 86,75, евро у 100,6, а биржевой юань в моменте приближался к 13. Это инерционное ослабление рубля после сильной летней девальвации. Волатильность растет, а валютные пары после многомесячного ралли перекуплены — готовность к коррекции высокая. Поддержки на предполагаемом спуске: 85 для доллара, 99 для евро и 12,6 для юаня.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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