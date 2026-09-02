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Рынок труда в России остается дефицитным, заявил Решетников
Рынок труда в России остается дефицитным, заявил Решетников - 02.09.2026, ПРАЙМ
Рынок труда в России остается дефицитным, заявил Решетников
Рынок труда в России остается дефицитным, спрос на рабочую силу по-прежнему высокий, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рынок труда в России остается дефицитным, спрос на рабочую силу по-прежнему высокий, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Рынок труда у нас остается трудодефицитным. То есть у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок. Хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная. То есть в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
"То есть все (предприятия - ред.) за период трудодефицита собрали коллективы под новые производства и так далее, и даже если какое-то снижение спроса, все коллективы держат, все боятся отпускать работников", - отметил Решетников.
По последним данным Росстата, безработица в России в июне выросла до 2,2% с 2,1% в мае.
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россия, владивосток, максим решетников, росстат
РОССИЯ, Владивосток, Максим Решетников, Росстат
Рынок труда в России остается дефицитным, заявил Решетников
Решетников: рынок труда в России остается дефицитным, спрос на рабочую силу высок
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рынок труда в России остается дефицитным, спрос на рабочую силу по-прежнему высокий, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Рынок труда у нас остается трудодефицитным. То есть у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок. Хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная. То есть в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
"То есть все (предприятия - ред.) за период трудодефицита собрали коллективы под новые производства и так далее, и даже если какое-то снижение спроса, все коллективы держат, все боятся отпускать работников", - отметил Решетников.
По последним данным Росстата, безработица в России в июне выросла до 2,2% с 2,1% в мае.