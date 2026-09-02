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РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов - 02.09.2026, ПРАЙМ
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу для развития коммерческой деятельности более 100 объектов, сообщила замгендиректора компании Екатерина Кривошеева. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:55+0300
2026-09-02T04:55+0300
бизнес
россия
дальний восток
владивосток
ржд
вэф
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу для развития коммерческой деятельности более 100 объектов, сообщила замгендиректора компании Екатерина Кривошеева. Она отметила, что "Российские железные дороги" - это локомотив экономики, и БАМ тому подтверждение. Холдинг, строя железную дорогу, создает стоимость территории, регионов, промышленные и экономические точки роста. Компания продолжает развивать, в том числе и туристское направление, давая жизнь поселкам, регионам и создавая тысячи новых рабочих мест. "Помогаем инвесторам в развитии бизнеса. И в том числе мы в регионах Дальнего Востока уже порядка более 100 объектов передали бизнесу для развития... коммерческой деятельности", - сказала Кривошеева на сессии "Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток" в ходе ВЭФ. Также, добавила она, РЖД работают с регионами Дальнего Востока по совместному использованию объектов социальной и жилой инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, ржд, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, РЖД, ВЭФ
04:55 02.09.2026
 
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов

РЖД передали бизнесу более 100 объектов для развития коммерческой деятельности

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу для развития коммерческой деятельности более 100 объектов, сообщила замгендиректора компании Екатерина Кривошеева.
Она отметила, что "Российские железные дороги" - это локомотив экономики, и БАМ тому подтверждение. Холдинг, строя железную дорогу, создает стоимость территории, регионов, промышленные и экономические точки роста. Компания продолжает развивать, в том числе и туристское направление, давая жизнь поселкам, регионам и создавая тысячи новых рабочих мест.
"Помогаем инвесторам в развитии бизнеса. И в том числе мы в регионах Дальнего Востока уже порядка более 100 объектов передали бизнесу для развития... коммерческой деятельности", - сказала Кривошеева на сессии "Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток" в ходе ВЭФ.
Также, добавила она, РЖД работают с регионами Дальнего Востока по совместному использованию объектов социальной и жилой инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокВладивостокРЖДВЭФ
 
 
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