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РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов - 02.09.2026, ПРАЙМ
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу для развития коммерческой деятельности более 100 объектов, сообщила замгендиректора компании Екатерина Кривошеева. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:55+0300
2026-09-02T04:55+0300
2026-09-02T04:55+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу для развития коммерческой деятельности более 100 объектов, сообщила замгендиректора компании Екатерина Кривошеева.
Она отметила, что "Российские железные дороги" - это локомотив экономики, и БАМ тому подтверждение. Холдинг, строя железную дорогу, создает стоимость территории, регионов, промышленные и экономические точки роста. Компания продолжает развивать, в том числе и туристское направление, давая жизнь поселкам, регионам и создавая тысячи новых рабочих мест.
"Помогаем инвесторам в развитии бизнеса. И в том числе мы в регионах Дальнего Востока уже порядка более 100 объектов передали бизнесу для развития... коммерческой деятельности", - сказала Кривошеева на сессии "Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток" в ходе ВЭФ.
Также, добавила она, РЖД работают с регионами Дальнего Востока по совместному использованию объектов социальной и жилой инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, ржд, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, РЖД, ВЭФ
РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу более 100 объектов
РЖД передали бизнесу более 100 объектов для развития коммерческой деятельности
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД на Дальнем Востоке передали бизнесу для развития коммерческой деятельности более 100 объектов, сообщила замгендиректора компании Екатерина Кривошеева.
Она отметила, что "Российские железные дороги" - это локомотив экономики, и БАМ тому подтверждение. Холдинг, строя железную дорогу, создает стоимость территории, регионов, промышленные и экономические точки роста. Компания продолжает развивать, в том числе и туристское направление, давая жизнь поселкам, регионам и создавая тысячи новых рабочих мест.
"Помогаем инвесторам в развитии бизнеса. И в том числе мы в регионах Дальнего Востока уже порядка более 100 объектов передали бизнесу для развития... коммерческой деятельности", - сказала Кривошеева на сессии "Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток" в ходе ВЭФ.
Также, добавила она, РЖД работают с регионами Дальнего Востока по совместному использованию объектов социальной и жилой инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.