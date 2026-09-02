https://1prime.ru/20260902/rzhd-872903288.html

РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году

РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году - 02.09.2026, ПРАЙМ

РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году

РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети по итогам 2026 года до 8 миллионов тонн TEU и могут достичь нового рекорда, следует из слов... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T06:38+0300

2026-09-02T06:38+0300

2026-09-02T06:38+0300

бизнес

россия

владивосток

ржд

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872903288.jpg?1788320322

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети по итогам 2026 года до 8 миллионов тонн TEU и могут достичь нового рекорда, следует из слов замгендиректора компании Ирины Магнушевской. Она напомнила, что перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле нынешнего года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU. В апреле Магнушевская говорила, что РЖД по итогам 2026 года ожидают небольшого роста перевозок контейнеров - чуть больше прошлогодних 7,6 миллиона TEU. "…2026 год мы для себя берем амбициозную цель - закончить 8 миллионов ДФЭ (TEU – ред.), которые будут у нас перевезены", - сообщила Магнушевская, выступая на сессии ВЭФ. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 7,6 миллиона TEU. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, ржд, вэф