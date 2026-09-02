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РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году
РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году - 02.09.2026, ПРАЙМ
РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году
РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети по итогам 2026 года до 8 миллионов тонн TEU и могут достичь нового рекорда, следует из слов... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:38+0300
2026-09-02T06:38+0300
бизнес
россия
владивосток
ржд
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети по итогам 2026 года до 8 миллионов тонн TEU и могут достичь нового рекорда, следует из слов замгендиректора компании Ирины Магнушевской. Она напомнила, что перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле нынешнего года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU. В апреле Магнушевская говорила, что РЖД по итогам 2026 года ожидают небольшого роста перевозок контейнеров - чуть больше прошлогодних 7,6 миллиона TEU. "…2026 год мы для себя берем амбициозную цель - закончить 8 миллионов ДФЭ (TEU – ред.), которые будут у нас перевезены", - сообщила Магнушевская, выступая на сессии ВЭФ. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 7,6 миллиона TEU. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, ржд, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, РЖД, ВЭФ
06:38 02.09.2026
 
РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году

РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети в 2026 году до 8 миллионов тонн TEU

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам контейнеров на сети по итогам 2026 года до 8 миллионов тонн TEU и могут достичь нового рекорда, следует из слов замгендиректора компании Ирины Магнушевской.
Она напомнила, что перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле нынешнего года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU. В апреле Магнушевская говорила, что РЖД по итогам 2026 года ожидают небольшого роста перевозок контейнеров - чуть больше прошлогодних 7,6 миллиона TEU.
"…2026 год мы для себя берем амбициозную цель - закончить 8 миллионов ДФЭ (TEU – ред.), которые будут у нас перевезены", - сообщила Магнушевская, выступая на сессии ВЭФ.
Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU.
РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 7,6 миллиона TEU.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокРЖДВЭФ
 
 
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