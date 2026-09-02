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РЖД получили приглашение Вьетнама принять участие в транспортных проектах

РЖД получили приглашение Вьетнама принять участие в транспортных проектах - 02.09.2026, ПРАЙМ

РЖД получили приглашение Вьетнама принять участие в транспортных проектах

Два крупнейших города во Вьетнаме пригласили РЖД принять участие в транспортных проектах, аналогичных московским, сообщил первый замгендиректора российской... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:32+0300

2026-09-02T12:32+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два крупнейших города во Вьетнаме пригласили РЖД принять участие в транспортных проектах, аналогичных московским, сообщил первый замгендиректора российской компании Сергей Павлов. "Общались с вьетнамскими железными дорогами и с мэрами двух городов крупнейших во Вьетнаме, где они заинтересованы… посмотрев нашу инфраструктуру в Москве, нашу транспортную систему, как она работает, восхитились и предлагают нам принять самое активное участие в постройке таких же систем во Вьетнаме", - сообщил Павлов. РЖД в середине августа сообщали, что в Москве прошли переговоры с делегацией Вьетнама во главе с членом Политбюро, секретарем партийного комитета города Ханоя Чан Дык Тхангом. Павлов, писала компания тогда, отметил, что у Вьетнама есть большие планы по развитию железнодорожной сети, в том числе по созданию комфортной внутригородской инфраструктуры в крупнейших агломерациях - Ханое и Хошимине. Павлов, писали РЖД, тогда отмечал, что холдинг готов делиться передовыми технологиями, достижениями и ноу-хау для планирования грузопотоков, проектирования инфраструктуры и организации безопасных перевозок. Стороны договорились продолжить работу над вариантами сотрудничества в проектах городского транспорта, оказания консультационных услуг и подготовки персонала для железных дорог Вьетнама. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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