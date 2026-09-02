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S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд

S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд - 02.09.2026, ПРАЙМ

S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд

Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, сообщил перевозчик. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:31+0300

2026-09-02T13:31+0300

2026-09-02T13:31+0300

бизнес

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, сообщил перевозчик. "S7 Airlines увеличивает частоту полетов из Новосибирска сразу по двум направлениям — в Душанбе и Худжанд. Новосибирск — Душанбе: со 2 сентября — до 4 рейсов в неделю... Новосибирск — Худжанд: с 6 сентября — до 5 рейсов в неделю", - говорится в сообщении. На маршруте из Новосибирска в Душанбе добавится дополнительный рейс по средам, а на направлении Новосибирск - Худжанд - по воскресеньям, отметили в авиакомпании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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