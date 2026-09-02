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S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд
S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд - 02.09.2026, ПРАЙМ
S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд
Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, сообщил перевозчик. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:31+0300
2026-09-02T13:31+0300
2026-09-02T13:31+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines увеличивает частоту полетов из Новосибирска сразу по двум направлениям — в Душанбе и Худжанд. Новосибирск — Душанбе: со 2 сентября — до 4 рейсов в неделю... Новосибирск — Худжанд: с 6 сентября — до 5 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
На маршруте из Новосибирска в Душанбе добавится дополнительный рейс по средам, а на направлении Новосибирск - Худжанд - по воскресеньям, отметили в авиакомпании.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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бизнес, новосибирск, душанбе
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Душанбе
S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд
S7 в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличивает число полетов из Новосибирска в Душанбе и Худжанд, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines увеличивает частоту полетов из Новосибирска сразу по двум направлениям — в Душанбе и Худжанд. Новосибирск — Душанбе: со 2 сентября — до 4 рейсов в неделю... Новосибирск — Худжанд: с 6 сентября — до 5 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
На маршруте из Новосибирска в Душанбе добавится дополнительный рейс по средам, а на направлении Новосибирск - Худжанд - по воскресеньям, отметили в авиакомпании.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.