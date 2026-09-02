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"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России
"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России
Девелопер "Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров.
"Общая емкость программы арендного жилья на данный момент составляет порядка 12 тысяч лотов. При этом у нас соглашения подписаны на строительство только 400 квартир. То есть потенциал этой программы на самом деле очень огромный", – сказал Федоров, уточнив, что компания строит жилье в аренду в Мурманской области, Чите и Сахалинской области.
По его словам, застройщикам программа интересна за счет получения гарантированного спроса в конкретном объеме на определенных промежутках времени.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России
Девелопер "Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров.
"Общая емкость программы арендного жилья на данный момент составляет порядка 12 тысяч лотов. При этом у нас соглашения подписаны на строительство только 400 квартир. То есть потенциал этой программы на самом деле очень огромный", – сказал Федоров, уточнив, что компания строит жилье в аренду в Мурманской области, Чите и Сахалинской области.
По его словам, застройщикам программа интересна за счет получения гарантированного спроса в конкретном объеме на определенных промежутках времени.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.