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"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России

"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России

Девелопер "Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:53+0300

2026-09-02T16:53+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" видит большой потенциал в строительстве арендного жилья в России, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров. "Общая емкость программы арендного жилья на данный момент составляет порядка 12 тысяч лотов. При этом у нас соглашения подписаны на строительство только 400 квартир. То есть потенциал этой программы на самом деле очень огромный", – сказал Федоров, уточнив, что компания строит жилье в аренду в Мурманской области, Чите и Сахалинской области. По его словам, застройщикам программа интересна за счет получения гарантированного спроса в конкретном объеме на определенных промежутках времени. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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недвижимость, бизнес, финансы, чита, владивосток, вэф