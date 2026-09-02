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"Гранд Сервис Экспресс" ввел осеннее меню в поезде Москва – Санкт-Петербург
"Гранд Сервис Экспресс" ввел осеннее меню в поезде Москва – Санкт-Петербург - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" ввел осеннее меню в поезде Москва – Санкт-Петербург
"Гранд Сервис Экспресс" в дополнение к основному предложению ввел осеннее меню в поезде №53/54 Москва – Санкт-Петербург, сообщил перевозчик. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:54+0300
2026-09-02T17:54+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Гранд Сервис Экспресс" в дополнение к основному предложению ввел осеннее меню в поезде №53/54 Москва – Санкт-Петербург, сообщил перевозчик.
"В "Гранд Экспрессе" появилось осеннее меню. В поезде №53/54 "Гранд Экспресс" Москва – Санкт-Петербург появилось новое сезонное меню, которое дополняет основное предложение вагона-ресторана. В его основе – продукты, которые особенно выразительно раскрываются именно в это время года. Лисички здесь сочетаются с трюфельной пастой, тыква – с креветками, сливками и трюфельным маслом, а инжир и голубика – с сыром дор блю", - говорится в сообщении.
Кроме того, в меню вошли картофель с лисичками и сметаной и облепиховый чай с апельсином, медом и мятой.
Как отмечает перевозчик, осеннее меню собрано так, чтобы сезонные продукты становились не просто дополнением, а основой каждого блюда и раскрывались в новых сочетаниях.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
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"Гранд Сервис Экспресс" ввел осеннее меню в поезде Москва – Санкт-Петербург
"Гранд Сервис Экспресс" ввел осеннее меню в поезде No53/54 Москва – Санкт-Петербург
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Гранд Сервис Экспресс" в дополнение к основному предложению ввел осеннее меню в поезде №53/54 Москва – Санкт-Петербург, сообщил перевозчик.
"В "Гранд Экспрессе" появилось осеннее меню. В поезде №53/54 "Гранд Экспресс" Москва – Санкт-Петербург появилось новое сезонное меню, которое дополняет основное предложение вагона-ресторана. В его основе – продукты, которые особенно выразительно раскрываются именно в это время года. Лисички здесь сочетаются с трюфельной пастой, тыква – с креветками, сливками и трюфельным маслом, а инжир и голубика – с сыром дор блю", - говорится в сообщении.
Кроме того, в меню вошли картофель с лисичками и сметаной и облепиховый чай с апельсином, медом и мятой.
Как отмечает перевозчик, осеннее меню собрано так, чтобы сезонные продукты становились не просто дополнением, а основой каждого блюда и раскрывались в новых сочетаниях.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.