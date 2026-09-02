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США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран
США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран - 02.09.2026, ПРАЙМ
США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран
США намерены системно вводить санкции против всех, кто оказывает поддержку Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:39+0300
2026-09-02T15:39+0300
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. США намерены системно вводить санкции против всех, кто оказывает поддержку Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и самый быстрый способ положить ему конец, это чтобы никто не оказывал никакой поддержки (Ирану - ред). Мы будем систематически выявлять и устранять каждого такого недобросовестного участника", - сказал Бессент телеканалу Fox News. Бессент добавил, что США уже ввели санкции против филиалов египетского банка в Дубае, якобы предоставивших Ирану более 1,8 миллиарда долларов с 2025 года. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, финансы, иран, сша, скотт бессент, дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран
Глава Минфина США Бессент пригрозил ввести санкции против всех, кто поддерживает Иран