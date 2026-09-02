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США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран - 02.09.2026, ПРАЙМ
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США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран
США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран - 02.09.2026, ПРАЙМ
США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран
США намерены системно вводить санкции против всех, кто оказывает поддержку Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:39+0300
2026-09-02T15:39+0300
мировая экономика
финансы
иран
сша
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. США намерены системно вводить санкции против всех, кто оказывает поддержку Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и самый быстрый способ положить ему конец, это чтобы никто не оказывал никакой поддержки (Ирану - ред). Мы будем систематически выявлять и устранять каждого такого недобросовестного участника", - сказал Бессент телеканалу Fox News. Бессент добавил, что США уже ввели санкции против филиалов египетского банка в Дубае, якобы предоставивших Ирану более 1,8 миллиарда долларов с 2025 года. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, финансы, иран, сша, скотт бессент, дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
15:39 02.09.2026
 
США пригрозили санкциями против всех, кто поддерживает Иран

Глава Минфина США Бессент пригрозил ввести санкции против всех, кто поддерживает Иран

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. США намерены системно вводить санкции против всех, кто оказывает поддержку Ирану, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и самый быстрый способ положить ему конец, это чтобы никто не оказывал никакой поддержки (Ирану - ред). Мы будем систематически выявлять и устранять каждого такого недобросовестного участника", - сказал Бессент телеканалу Fox News.
Бессент добавил, что США уже ввели санкции против филиалов египетского банка в Дубае, якобы предоставивших Ирану более 1,8 миллиарда долларов с 2025 года.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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