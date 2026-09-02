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"Аурус" и Сбербанк договорились о сотрудничестве в строительстве технопарка

"Аурус" и Сбербанк договорились о сотрудничестве в строительстве технопарка - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Аурус" и Сбербанк договорились о сотрудничестве в строительстве технопарка

Компания "Аурус Девелопмент" и Сбербанк в рамках ВЭФ-2026 договорились о сотрудничестве в сфере технологий, строительства и финансирования крупнейшего... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:55+0300

2026-09-02T08:55+0300

2026-09-02T08:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компания "Аурус Девелопмент" и Сбербанк в рамках ВЭФ-2026 договорились о сотрудничестве в сфере технологий, строительства и финансирования крупнейшего технопарка России, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующего соглашения. "Аурус Девелопмент" - компания, созданная для строительства крупнейшего технопарка "Аурус Коллекшн", в котором разместятся современные производства премиальной одежды, кожгалантереи, фурнитуры и типографских изделий. Технопарк будет расположен в Подмосковье и станет также площадкой для нескольких некоммерческих центров компетенций. Проекты ведутся при поддержке правительства РФ и Минпромторга. Стороны также договорились вместе развивать социально значимые проекты в здравоохранении, спорте и культуре, в том числе содействовать благотворительным инициативам фонда "Спасая Детство". Ожидается, что строительство технопарка начнется уже в текущем году. Площадь составит около 2,2 миллиона квадратных метров. Технопарк "Аурус Коллекшн" станет центром инновационного развития. Там будут сосредоточены передовые технологии. Помимо производства одежды, обуви и аксессуаров под национальным брендом Aurus, там расположится инжиниринговый центр ФГПУ НАМИ и "Школа дизайна НАМИ-Aurus". Будет реализована и социальная инфраструктура. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, финансы, московская область, подмосковье, владивосток, сбербанк, минпромторг, aurus