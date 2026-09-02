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В Сбербанке рассказали, какие угрозы несут дипфейки
В Сбербанке рассказали, какие угрозы несут дипфейки - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, какие угрозы несут дипфейки
Серьезная угроза ближайшего будущего – использование дипфейков в политически мотивированных атаках, причем использовать это оружие могут не только мошенники, но | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:17+0300
2026-09-02T15:17+0300
2026-09-02T15:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Серьезная угроза ближайшего будущего – использование дипфейков в политически мотивированных атаках, причем использовать это оружие могут не только мошенники, но и зарубежные спецслужбы, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Дипфейк – это метод синтеза контента, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Технология позволяет создать реалистичное видеоизображение человека. Например, работодателя, сотрудника государственных органов, известную личность. "Серьезная угроза ближайшего будущего – использование дипфейков в политически мотивированных атаках. Это оружие могут использовать не только мошенники, но и зарубежные спецслужбы для дестабилизации внутриполитической обстановки и подрыва доверия к власти", – предупредил Кузнецов в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, дипфейки – это не только угроза финансовой безопасности конкретных граждан, но и вызов системе государственной безопасности всех стран. Спецслужбам надо готовиться к этому вызову, добавил собеседник агентства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, владивосток, сбербанк, вэф
Банки, Финансы, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
В Сбербанке рассказали, какие угрозы несут дипфейки
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: дипфейки могут использовать в политических атаках
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Серьезная угроза ближайшего будущего – использование дипфейков в политически мотивированных атаках, причем использовать это оружие могут не только мошенники, но и зарубежные спецслужбы, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Дипфейк – это метод синтеза контента, основанный на машинном обучении и искусственном интеллекте. Технология позволяет создать реалистичное видеоизображение человека. Например, работодателя, сотрудника государственных органов, известную личность.
"Серьезная угроза ближайшего будущего – использование дипфейков в политически мотивированных атаках. Это оружие могут использовать не только мошенники, но и зарубежные спецслужбы для дестабилизации внутриполитической обстановки и подрыва доверия к власти", – предупредил Кузнецов в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, дипфейки – это не только угроза финансовой безопасности конкретных граждан, но и вызов системе государственной безопасности всех стран. Спецслужбам надо готовиться к этому вызову, добавил собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.