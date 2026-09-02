Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк предупредил о лжеброкерах - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/sberbank-872953446.html
Сбербанк предупредил о лжеброкерах
Сбербанк предупредил о лжеброкерах - 02.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк предупредил о лжеброкерах
Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:06+0300
2026-09-02T22:06+0300
финансы
банки
владивосток
сбербанк
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872953446.jpg?1788375991
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Есть случаи, когда люди попадают под влияние недобросовестных кредитных брокеров – это юридические конторы, которые предлагают людям помощь с получением кредита при любой кредитной истории, при этом гарантируют 100-процентное одобрение. Это заведомо ложь", – сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Кузнецов напомнил, что решение об одобрении кредита принимает только банк, и никто извне на это повлиять не может. "Лжеброкеры берут деньги за свои "услуги", а потом перестают выходить на связь, либо просто разводят руками. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно, поскольку в договоре с ними прописаны консультационные услуги, и ни слова про одобрение", - добавил зампред правления банка. Он посоветовал всегда внимательно читать любые бумаги, которые предлагают подписать, а по вопросам оформления кредита консультироваться с банком. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, владивосток, сбербанк, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
22:06 02.09.2026
 
Сбербанк предупредил о лжеброкерах

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенники обещают 100-процентное одобрение кредита

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Есть случаи, когда люди попадают под влияние недобросовестных кредитных брокеров – это юридические конторы, которые предлагают людям помощь с получением кредита при любой кредитной истории, при этом гарантируют 100-процентное одобрение. Это заведомо ложь", – сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кузнецов напомнил, что решение об одобрении кредита принимает только банк, и никто извне на это повлиять не может.
"Лжеброкеры берут деньги за свои "услуги", а потом перестают выходить на связь, либо просто разводят руками. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно, поскольку в договоре с ними прописаны консультационные услуги, и ни слова про одобрение", - добавил зампред правления банка.
Он посоветовал всегда внимательно читать любые бумаги, которые предлагают подписать, а по вопросам оформления кредита консультироваться с банком.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыБанкиВладивостокСбербанкВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала