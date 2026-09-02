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Сбербанк предупредил о лжеброкерах

Сбербанк предупредил о лжеброкерах - 02.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк предупредил о лжеброкерах

Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T22:06+0300

2026-09-02T22:06+0300

2026-09-02T22:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Есть случаи, когда люди попадают под влияние недобросовестных кредитных брокеров – это юридические конторы, которые предлагают людям помощь с получением кредита при любой кредитной истории, при этом гарантируют 100-процентное одобрение. Это заведомо ложь", – сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Кузнецов напомнил, что решение об одобрении кредита принимает только банк, и никто извне на это повлиять не может. "Лжеброкеры берут деньги за свои "услуги", а потом перестают выходить на связь, либо просто разводят руками. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно, поскольку в договоре с ними прописаны консультационные услуги, и ни слова про одобрение", - добавил зампред правления банка. Он посоветовал всегда внимательно читать любые бумаги, которые предлагают подписать, а по вопросам оформления кредита консультироваться с банком. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, владивосток, сбербанк, вэф