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Сбербанк предупредил о лжеброкерах
Сбербанк предупредил о лжеброкерах - 02.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк предупредил о лжеброкерах
Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:06+0300
2026-09-02T22:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Есть случаи, когда люди попадают под влияние недобросовестных кредитных брокеров – это юридические конторы, которые предлагают людям помощь с получением кредита при любой кредитной истории, при этом гарантируют 100-процентное одобрение. Это заведомо ложь", – сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кузнецов напомнил, что решение об одобрении кредита принимает только банк, и никто извне на это повлиять не может.
"Лжеброкеры берут деньги за свои "услуги", а потом перестают выходить на связь, либо просто разводят руками. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно, поскольку в договоре с ними прописаны консультационные услуги, и ни слова про одобрение", - добавил зампред правления банка.
Он посоветовал всегда внимательно читать любые бумаги, которые предлагают подписать, а по вопросам оформления кредита консультироваться с банком.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, сбербанк, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
Сбербанк предупредил о лжеброкерах
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенники обещают 100-процентное одобрение кредита
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Есть случаи, когда люди попадают под влияние недобросовестных кредитных брокеров – это юридические конторы, которые предлагают людям помощь с получением кредита при любой кредитной истории, при этом гарантируют 100-процентное одобрение. Это заведомо ложь", – сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кузнецов напомнил, что решение об одобрении кредита принимает только банк, и никто извне на это повлиять не может.
"Лжеброкеры берут деньги за свои "услуги", а потом перестают выходить на связь, либо просто разводят руками. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно, поскольку в договоре с ними прописаны консультационные услуги, и ни слова про одобрение", - добавил зампред правления банка.
Он посоветовал всегда внимательно читать любые бумаги, которые предлагают подписать, а по вопросам оформления кредита консультироваться с банком.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.