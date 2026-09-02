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В "Селигдаре" оценили риски от разрешения на добычу золота физлицами

В "Селигдаре" оценили риски от разрешения на добычу золота физлицами - 02.09.2026, ПРАЙМ

В "Селигдаре" оценили риски от разрешения на добычу золота физлицами

Проблем для российского рынка золота в случае введения разрешения на добычу драгметалла физлицами не будет, однако могут появиться риски для экологии, рассказал | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:17+0300

2026-09-02T09:17+0300

2026-09-02T09:22+0300

магаданская область

владивосток

госдума

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Проблем для российского рынка золота в случае введения разрешения на добычу драгметалла физлицами не будет, однако могут появиться риски для экологии, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. Госдума в 2023 году приняла в первом чтении законопроект о добыче золота физлицами. Проект дает возможность людям, которые занимаются добычей драгоценных металлов на месторождениях, не представляющих интереса для крупных компаний, делать это легально. Тогда же Магаданская область стала пилотным регионом, в котором был реализован закон о старательской деятельности. "Большого риска от возможного введения разрешения на добычу золота частниками мы в принципе не видим, поскольку речь идет о небольших объемах драгметалла... В законе есть ограничения на объемы, используемой электроэнергии и прочее. То есть это небольшие объемы, не тонны, это первые килограммы или десятки килограмм… Проблем для рынка мы не видим", - ответил Хрущ на вопрос о том, какие риски видит компания в случае введения разрешения на добычу драгметалла физлицами. По его словам, основные риски могут быть связаны с ущербом природе. "Когда есть много людей, которые занимаются одним делом, но они разбросаны территориально, очень тяжело проверить, как они исполняют требования экологической безопасности: одни ведут себя ответственно, другие - менее ответственно, третьи - совсем безответственно", - отметил топ-менеджер. Он добавил, что на участках недр холдинга нет "черных" старателей, которые вели бы незаконную добычу золота. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

магаданская область

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магаданская область, владивосток, госдума, вэф