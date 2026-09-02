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Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора
Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора - 02.09.2026, ПРАЙМ
Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора
Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:55+0300
2026-09-02T11:55+0300
2026-09-02T11:58+0300
золото
селигдар
добыча золота
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и компьютерах — не более чем миф. Об этом в интервью агентству "Прайм" на полях Восточного экономического форума заявил президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.По его словам, до 2000-х годов в бытовой технике действительно присутствовало значительное количество драгметалла, но современные устройства содержат его в минимальных объёмах, а стоимость переработки — максимальна. "Сейчас техника очень продвинутая и она не несёт в себе такое количество золота", — сказал он, опровергая распространённое заблуждение.Сугубо теоретической он назвал и идею синтезировать золото в ядерном реакторе. "Это золото получается из изотопа ртути. Но что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчёт хранения?" — задался вопросом Хрущ.Даже если загрузить все действующие реакторы, можно получить лишь 2,5 тысячи тонн, что не окажет серьёзного влияния на рынок, добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте Вестник Золотопромышленника>>>
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ПРАЙМ
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золото, селигдар, добыча золота
золото, Селигдар, добыча золота
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ.
Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и компьютерах — не более чем миф. Об этом в интервью
агентству "Прайм" на полях Восточного экономического форума заявил президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
Рынок золота попал под холодный душ
По его словам, до 2000-х годов в бытовой технике действительно присутствовало значительное количество драгметалла, но современные устройства содержат его в минимальных объёмах, а стоимость переработки — максимальна.
"Сейчас техника очень продвинутая и она не несёт в себе такое количество золота", — сказал он, опровергая распространённое заблуждение.
Сугубо теоретической он назвал и идею синтезировать золото в ядерном реакторе.
"Это золото получается из изотопа ртути. Но что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчёт хранения?" — задался вопросом Хрущ.
Даже если загрузить все действующие реакторы, можно получить лишь 2,5 тысячи тонн, что не окажет серьёзного влияния на рынок, добавил он.