https://1prime.ru/20260902/seligdar-872921141.html

Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора

Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора - 02.09.2026, ПРАЙМ

Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора

Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:55+0300

2026-09-02T11:55+0300

2026-09-02T11:58+0300

золото

селигдар

добыча золота

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и компьютерах — не более чем миф. Об этом в интервью агентству "Прайм" на полях Восточного экономического форума заявил президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.По его словам, до 2000-х годов в бытовой технике действительно присутствовало значительное количество драгметалла, но современные устройства содержат его в минимальных объёмах, а стоимость переработки — максимальна. "Сейчас техника очень продвинутая и она не несёт в себе такое количество золота", — сказал он, опровергая распространённое заблуждение.Сугубо теоретической он назвал и идею синтезировать золото в ядерном реакторе. "Это золото получается из изотопа ртути. Но что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчёт хранения?" — задался вопросом Хрущ.Даже если загрузить все действующие реакторы, можно получить лишь 2,5 тысячи тонн, что не окажет серьёзного влияния на рынок, добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте Вестник Золотопромышленника>>>

https://1prime.ru/20260902/kazarin-872885619.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, селигдар, добыча золота