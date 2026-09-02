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Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора
Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора - 02.09.2026, ПРАЙМ
Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора
Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:55+0300
2026-09-02T11:58+0300
золото
селигдар
добыча золота
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и компьютерах — не более чем миф. Об этом в интервью агентству "Прайм" на полях Восточного экономического форума заявил президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.По его словам, до 2000-х годов в бытовой технике действительно присутствовало значительное количество драгметалла, но современные устройства содержат его в минимальных объёмах, а стоимость переработки — максимальна. "Сейчас техника очень продвинутая и она не несёт в себе такое количество золота", — сказал он, опровергая распространённое заблуждение.Сугубо теоретической он назвал и идею синтезировать золото в ядерном реакторе. "Это золото получается из изотопа ртути. Но что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчёт хранения?" — задался вопросом Хрущ.Даже если загрузить все действующие реакторы, можно получить лишь 2,5 тысячи тонн, что не окажет серьёзного влияния на рынок, добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте Вестник Золотопромышленника&gt;&gt;&gt;
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золото, селигдар, добыча золота
золото, Селигдар, добыча золота
11:55 02.09.2026 (обновлено: 11:58 02.09.2026)
 

Президент "Селигдара" объяснил, почему нельзя добыть золото из телевизора

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Современная техника не содержит достаточного количества золота для рентабельной переработки, а слухи о богатом содержании металла в старых телевизорах и компьютерах — не более чем миф. Об этом в интервью агентству "Прайм" на полях Восточного экономического форума заявил президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
Рынок золота попал под холодный душ
06:06
По его словам, до 2000-х годов в бытовой технике действительно присутствовало значительное количество драгметалла, но современные устройства содержат его в минимальных объёмах, а стоимость переработки — максимальна.
"Сейчас техника очень продвинутая и она не несёт в себе такое количество золота", — сказал он, опровергая распространённое заблуждение.
Сугубо теоретической он назвал и идею синтезировать золото в ядерном реакторе.
"Это золото получается из изотопа ртути. Но что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчёт хранения?" — задался вопросом Хрущ.
Даже если загрузить все действующие реакторы, можно получить лишь 2,5 тысячи тонн, что не окажет серьёзного влияния на рынок, добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте Вестник Золотопромышленника>>>
 
золотоСелигдардобыча золота
 
 
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