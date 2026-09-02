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"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона

"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона

"Селигдар" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписал несколько соглашений с правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями региона по... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:53+0300

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2026-09-02T15:13+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписал несколько соглашений с правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями региона по развитию инфраструктуры региона, в частности малой угольной генерации, а также глубоководного порта Найба, сообщил полиметаллический холдинг. "Селигдар", правительство Республики Саха (Якутия), "Корпорация развития Республики Саха (Якутия) и компания "Таймыр Инвест" заключили соглашение о реализации пилотного проекта создания малой угольной электростанции в Усть-Янском районе республики мощностью до 25 мегаватт. Документ подписали в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. Как уточняется, угольная электростанция в Усть-Янском районе Якутии строится как резервный источник питания для будущего горно-металлургического комплекса (ГМК) "Кючус". Основное электроснабжение в размере не менее 35 мегаватт обеспечит атомная станция малой мощности от "Росэнергоатома". Однако поскольку часть объектов "Кючуса" относится к первой категории энергопотребления, требуется дублирующая генерация, ресурсной базой для которой станет использование угля Куларского месторождения. Также в рамках ВЭФ-2026 "Селигдар" подписал соглашение об участии в развитии глубоководного порта Найба на севере Якутии, который способствует освоению крупнейшего российского золоторудного месторождения Кючус. "Селигдар" станет одним из участников развития глубоководного порта Найба на севере Якутии… Соглашение о реализации первого этапа проекта строительства глубоководного порта Найба в целях развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны Якутии подписано в рамках Восточного экономического форума", - сказано в релизе компании. В церемонии подписания приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также компании "Таймыр Инвест" и "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)". Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам создания временного причала, организации капитальной портовой, а также подъездной и обеспечивающей инфраструктуры, добавили в "Селигдаре". Создание первой линии портовой инфраструктуры в районе порта Найба обеспечит строительство и снабжение горнодобывающих предприятий, включая ГМК "Кючус", поскольку на этапе стройки грузооборот составит свыше 30 тысяч тонн в год, в период эксплуатации - более 300 тысяч тонн. Также для снабжения комплекса построят зимнюю автодорогу протяженностью 350 километров, которая свяжет порт Найба, поселок Усть‑Куйга и площадку ГМК. В перспективе порт Найба может стать логистическим хабом для Северного завоза. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, якутия, владивосток, айсен николаев, росэнергоатом, гмк, вэф