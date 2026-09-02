Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260902/seligdar-872933965.html
"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона
"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона
"Селигдар" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписал несколько соглашений с правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями региона по... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:53+0300
2026-09-02T15:13+0300
промышленность
якутия
владивосток
айсен николаев
росэнергоатом
гмк
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872933965.jpg?1788351180
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписал несколько соглашений с правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями региона по развитию инфраструктуры региона, в частности малой угольной генерации, а также глубоководного порта Найба, сообщил полиметаллический холдинг. "Селигдар", правительство Республики Саха (Якутия), "Корпорация развития Республики Саха (Якутия) и компания "Таймыр Инвест" заключили соглашение о реализации пилотного проекта создания малой угольной электростанции в Усть-Янском районе республики мощностью до 25 мегаватт. Документ подписали в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. Как уточняется, угольная электростанция в Усть-Янском районе Якутии строится как резервный источник питания для будущего горно-металлургического комплекса (ГМК) "Кючус". Основное электроснабжение в размере не менее 35 мегаватт обеспечит атомная станция малой мощности от "Росэнергоатома". Однако поскольку часть объектов "Кючуса" относится к первой категории энергопотребления, требуется дублирующая генерация, ресурсной базой для которой станет использование угля Куларского месторождения. Также в рамках ВЭФ-2026 "Селигдар" подписал соглашение об участии в развитии глубоководного порта Найба на севере Якутии, который способствует освоению крупнейшего российского золоторудного месторождения Кючус. "Селигдар" станет одним из участников развития глубоководного порта Найба на севере Якутии… Соглашение о реализации первого этапа проекта строительства глубоководного порта Найба в целях развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны Якутии подписано в рамках Восточного экономического форума", - сказано в релизе компании. В церемонии подписания приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также компании "Таймыр Инвест" и "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)". Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам создания временного причала, организации капитальной портовой, а также подъездной и обеспечивающей инфраструктуры, добавили в "Селигдаре". Создание первой линии портовой инфраструктуры в районе порта Найба обеспечит строительство и снабжение горнодобывающих предприятий, включая ГМК "Кючус", поскольку на этапе стройки грузооборот составит свыше 30 тысяч тонн в год, в период эксплуатации - более 300 тысяч тонн. Также для снабжения комплекса построят зимнюю автодорогу протяженностью 350 километров, которая свяжет порт Найба, поселок Усть‑Куйга и площадку ГМК. В перспективе порт Найба может стать логистическим хабом для Северного завоза. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
якутия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, якутия, владивосток, айсен николаев, росэнергоатом, гмк, вэф
Промышленность, ЯКУТИЯ, Владивосток, Айсен Николаев, Росэнергоатом, ГМК, ВЭФ, ВЭФ-2026
14:53 02.09.2026 (обновлено: 15:13 02.09.2026)
 
"Селигдар" подписал соглашения с Якутией по развитию инфраструктуры региона

"Селигдар" подписал соглашения с правительством Якутии и компаниями региона

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписал несколько соглашений с правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями региона по развитию инфраструктуры региона, в частности малой угольной генерации, а также глубоководного порта Найба, сообщил полиметаллический холдинг.
"Селигдар", правительство Республики Саха (Якутия), "Корпорация развития Республики Саха (Якутия) и компания "Таймыр Инвест" заключили соглашение о реализации пилотного проекта создания малой угольной электростанции в Усть-Янском районе республики мощностью до 25 мегаватт. Документ подписали в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
Как уточняется, угольная электростанция в Усть-Янском районе Якутии строится как резервный источник питания для будущего горно-металлургического комплекса (ГМК) "Кючус".
Основное электроснабжение в размере не менее 35 мегаватт обеспечит атомная станция малой мощности от "Росэнергоатома". Однако поскольку часть объектов "Кючуса" относится к первой категории энергопотребления, требуется дублирующая генерация, ресурсной базой для которой станет использование угля Куларского месторождения.
Также в рамках ВЭФ-2026 "Селигдар" подписал соглашение об участии в развитии глубоководного порта Найба на севере Якутии, который способствует освоению крупнейшего российского золоторудного месторождения Кючус.
"Селигдар" станет одним из участников развития глубоководного порта Найба на севере Якутии… Соглашение о реализации первого этапа проекта строительства глубоководного порта Найба в целях развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны Якутии подписано в рамках Восточного экономического форума", - сказано в релизе компании.
В церемонии подписания приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также компании "Таймыр Инвест" и "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)". Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам создания временного причала, организации капитальной портовой, а также подъездной и обеспечивающей инфраструктуры, добавили в "Селигдаре".
Создание первой линии портовой инфраструктуры в районе порта Найба обеспечит строительство и снабжение горнодобывающих предприятий, включая ГМК "Кючус", поскольку на этапе стройки грузооборот составит свыше 30 тысяч тонн в год, в период эксплуатации - более 300 тысяч тонн.
Также для снабжения комплекса построят зимнюю автодорогу протяженностью 350 километров, которая свяжет порт Найба, поселок Усть‑Куйга и площадку ГМК. В перспективе порт Найба может стать логистическим хабом для Северного завоза.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ПромышленностьЯКУТИЯВладивостокАйсен НиколаевРосэнергоатомГМКВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала