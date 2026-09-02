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"Селигдар" увеличил доходы от высоких цен на золото

"Селигдар" увеличил доходы от высоких цен на золото - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" увеличил доходы от высоких цен на золото

"Селигдар" направляет дополнительные доходы, полученные от высоких цен на золото в первом полугодии этого года, на сокращение заимствований, заявил в интервью... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:16+0300

2026-09-02T18:16+0300

2026-09-02T18:16+0300

рынок

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" направляет дополнительные доходы, полученные от высоких цен на золото в первом полугодии этого года, на сокращение заимствований, заявил в интервью РИА Новости президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ на полях Восточного экономического форума. "Денежные средства, полученные в первом полугодии от высоких цен на золото, направляются на уменьшение заимствований в этом периоде", - сказал он. По его словам, рост цены на золото всегда оказывает положительный результат на экономику компании. При этом у "Селигдара" производственный процесс имеет сезонные особенности, из-за которых в первом полугодии компания производит и реализует только одну треть металла от годового показателя, а остальные две трети - во втором полугодии. Поэтому основная часть доходов приходится на вторую часть года. Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Выручка холдинга выросла на 47%, до 41,662 миллиарда рублей, выручка от реализации золота - на 35%, до 32,233 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 50% против 41% ранее, соотношение чистый долг к EBITDA - 2,87х. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").

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