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Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро
Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро - 02.09.2026, ПРАЙМ
Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро
Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается в скором времени, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается в скором времени, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"Сейчас ряд моделей в процессе импортозамещения. Это "Ансат" и Ка-226 - они скоро получат сертификаты. У нас есть отдельная строчка в Комплексной программе гражданской авиации по поставкам вертолетов, в первую очередь – в удаленные регионы России. При этом основной упор предусматривается сделать на вертолеты "Ансат" и Ми-8 как на наиболее востребованные", - сказал он.
Абраменков добавил, что Минпромторг совместно с компанией ГТЛК реализует инфраструктурные проекты "Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний" и "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе".
"Рассматриваем возможность расширения инструментария поддержки для разработчиков и производителей воздушных судов малой авиации посредством создания отдельных программ льготных займов на базе Российского фонда промышленности", - заключил замглавы министерства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро
Минпромторг: сертификация вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается в скором времени
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается в скором времени, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"Сейчас ряд моделей в процессе импортозамещения. Это "Ансат" и Ка-226 - они скоро получат сертификаты. У нас есть отдельная строчка в Комплексной программе гражданской авиации по поставкам вертолетов, в первую очередь – в удаленные регионы России. При этом основной упор предусматривается сделать на вертолеты "Ансат" и Ми-8 как на наиболее востребованные", - сказал он.
Абраменков добавил, что Минпромторг совместно с компанией ГТЛК реализует инфраструктурные проекты "Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний" и "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе".
"Рассматриваем возможность расширения инструментария поддержки для разработчиков и производителей воздушных судов малой авиации посредством создания отдельных программ льготных займов на базе Российского фонда промышленности", - заключил замглавы министерства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.