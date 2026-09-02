https://1prime.ru/20260902/sertifikatsija-872901803.html

Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро

Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро - 02.09.2026, ПРАЙМ

Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается скоро

Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается в скором времени, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:46+0300

2026-09-02T05:46+0300

2026-09-02T05:46+0300

бизнес

россия

промышленность

владивосток

минпромторг

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872901803.jpg?1788317217

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Сертификация российских вертолетов "Ансат" и Ка-226 ожидается в скором времени, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас ряд моделей в процессе импортозамещения. Это "Ансат" и Ка-226 - они скоро получат сертификаты. У нас есть отдельная строчка в Комплексной программе гражданской авиации по поставкам вертолетов, в первую очередь – в удаленные регионы России. При этом основной упор предусматривается сделать на вертолеты "Ансат" и Ми-8 как на наиболее востребованные", - сказал он. Абраменков добавил, что Минпромторг совместно с компанией ГТЛК реализует инфраструктурные проекты "Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний" и "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе". "Рассматриваем возможность расширения инструментария поддержки для разработчиков и производителей воздушных судов малой авиации посредством создания отдельных программ льготных займов на базе Российского фонда промышленности", - заключил замглавы министерства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, владивосток, минпромторг, вэф