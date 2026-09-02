https://1prime.ru/20260902/sheremetevo-872927720.html
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево"
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево" - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево"
Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, сообщил | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:19+0300
2026-09-02T13:19+0300
2026-09-02T14:46+0300
бизнес
владивосток
алексей моисеев
владимир путин
аэропорт шереметьево
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/97/757229717_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_1be0e41cb34c907e738760214008a52e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев. "Это продажа блока (акций - ред.), то есть это не будет размещение на рынке. Но, мы ожидаем, что эта продажа состоится до конца года", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево". Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/97/757229717_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_7cef56dbf9d75d48f8ff961ccdb02e4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, алексей моисеев, владимир путин, аэропорт шереметьево, вэф
Бизнес, Владивосток, Алексей Моисеев, Владимир Путин, аэропорт Шереметьево, ВЭФ, ВЭФ-2026
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево"
Моисеев: приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца 2026 года
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Это продажа блока (акций - ред.), то есть это не будет размещение на рынке. Но, мы ожидаем, что эта продажа состоится до конца года", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево".
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.