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В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево"
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево" - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево"
Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, сообщил | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:19+0300
2026-09-02T14:46+0300
бизнес
владивосток
алексей моисеев
владимир путин
аэропорт шереметьево
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев. "Это продажа блока (акций - ред.), то есть это не будет размещение на рынке. Но, мы ожидаем, что эта продажа состоится до конца года", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево". Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, владивосток, алексей моисеев, владимир путин, аэропорт шереметьево, вэф
Бизнес, Владивосток, Алексей Моисеев, Владимир Путин, аэропорт Шереметьево, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:19 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
В Минфине рассказали о планах по приватизации госпакета "Шереметьево"

Моисеев: приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца 2026 года

"Шереметьево"
Шереметьево
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Это продажа блока (акций - ред.), то есть это не будет размещение на рынке. Но, мы ожидаем, что эта продажа состоится до конца года", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево".
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесВладивостокАлексей МоисеевВладимир Путинаэропорт ШереметьевоВЭФ
 
 
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