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SSJ-100 из Волгограда аварийно сел в "Шереметьево"
SSJ-100 из Волгограда аварийно сел в "Шереметьево" - 02.09.2026, ПРАЙМ
SSJ-100 из Волгограда аварийно сел в "Шереметьево"
Sukhoi Superjet 100 рейсом из Волгограда выполнил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технической неисправности, борт сел в штатном режиме,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:58+0300
2026-09-02T15:58+0300
2026-09-02T16:02+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Sukhoi Superjet 100 рейсом из Волгограда выполнил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технической неисправности, борт сел в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 15.19 (мск - ред.) в "Шереметьево" аварийно сел Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс FV 6416 из Волгограда", - сказал собеседник агентства, не уточнив конкретную причину технической проблемы на борту самолета. По его словам, посадка воздушного судна в аэропорту прошла штатно.
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бизнес, волгоград, аэропорт шереметьево
Бизнес, ВОЛГОГРАД, аэропорт Шереметьево
SSJ-100 из Волгограда аварийно сел в "Шереметьево"
SSJ-100 из Волгограда аварийно сел в "Шереметьево" из-за технической неисправности
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Sukhoi Superjet 100 рейсом из Волгограда выполнил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технической неисправности, борт сел в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 15.19 (мск - ред.) в "Шереметьево" аварийно сел Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс FV 6416 из Волгограда", - сказал собеседник агентства, не уточнив конкретную причину технической проблемы на борту самолета.
По его словам, посадка воздушного судна в аэропорту прошла штатно.