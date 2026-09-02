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"Россети Сибирь" построят питающий центр в Бурятии

"Россети Сибирь" построят питающий центр в Бурятии - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Россети Сибирь" построят питающий центр в Бурятии

Компания "Россети Сибирь" направит более 2,3 миллиарда рублей в 2026 году на развитие электросетевого комплекса Бурятии, в частности, будет построен питающий... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:26+0300

2026-09-02T12:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компания "Россети Сибирь" направит более 2,3 миллиарда рублей в 2026 году на развитие электросетевого комплекса Бурятии, в частности, будет построен питающий центр 110 кВ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Россети Сибирь" направят на развитие электросетевого комплекса Бурятии более 2,3 миллиарда рублей в 2026 году. В рамках Восточного экономического форума-2026 встретился с генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" Антоном Дьячковым. Обсудили большой ресурсоемкий проект: строительство питающего центра 110 кВ, который обеспечит электроснабжение объектов в центральной части Улан-Удэ", - написал Цыденов в своем канале в "Максе". По его словам, в Бурятии происходит большое количество аварийных отключений. "Поэтому обсудили с "Россетями" реализацию регуляторного соглашения, которое с октября начинает уже работать, в части реализации инвестпрограммы по повышению надежности и повышению качества электроснабжения", - добавил Цыденов. В целом, по его словам, в рамках инвестиционной программы текущего года энергетики планируют ввести в работу 65,8 МВА новой мощности и построить порядка 39,5 километра линий электропередачи. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, бурятия, владивосток, алексей цыденов, россети, вэф