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"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации ЖКХ - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации ЖКХ
"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации ЖКХ - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации ЖКХ
"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием полимеров, сообщила компания. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:19+0300
2026-09-02T11:19+0300
бизнес
сибур
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием полимеров, сообщила компания. "Дорожная карта" сотрудничества "Сибура" и Росводоканала рассчитана на ближайшие два года. Она развивает ранее подписанное соглашение и направлена на реализацию системного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры Росводоканала с использованием современных полимерных решений", - говорится в сообщении. Направления взаимодействия включают совместное продвижение инициатив по развитию тарифного регулирования, доработку технических политик и стандартов, участие в проведении исследований в области стоимости жизненного цикла трубопроводных систем, а также внедрение инновационных материалов при строительстве и ремонте сетей водоснабжения и водоотведения. Стороны также договорились о реализации климатического проекта по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с применением методики расчета климатических эффектов, разработанной "Сибуром". Кроме того, в рамках дорожной карты запланирован расчет углеродного следа трубной продукции, используемой предприятиями Росводоканала, и выпуск сертификатов о погашении углеродного следа. "Реализация мероприятий "дорожной карты" начнется в сентябре 2026 года и охватит все регионы присутствия Росводоканала. Стороны будут ежегодно актуализировать план совместных действий с учетом достигнутых результатов и новых вызовов отрасли", - добавляется в сообщении.
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бизнес, сибур
Бизнес, Сибур
11:19 02.09.2026
 
"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации ЖКХ

"Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту модернизации коммунальной инфраструктуры

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Сибур" и Росводоканал утвердили дорожную карту по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием полимеров, сообщила компания.
"Дорожная карта" сотрудничества "Сибура" и Росводоканала рассчитана на ближайшие два года. Она развивает ранее подписанное соглашение и направлена на реализацию системного подхода к модернизации коммунальной инфраструктуры Росводоканала с использованием современных полимерных решений", - говорится в сообщении.
Направления взаимодействия включают совместное продвижение инициатив по развитию тарифного регулирования, доработку технических политик и стандартов, участие в проведении исследований в области стоимости жизненного цикла трубопроводных систем, а также внедрение инновационных материалов при строительстве и ремонте сетей водоснабжения и водоотведения.
Стороны также договорились о реализации климатического проекта по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с применением методики расчета климатических эффектов, разработанной "Сибуром". Кроме того, в рамках дорожной карты запланирован расчет углеродного следа трубной продукции, используемой предприятиями Росводоканала, и выпуск сертификатов о погашении углеродного следа.
"Реализация мероприятий "дорожной карты" начнется в сентябре 2026 года и охватит все регионы присутствия Росводоканала. Стороны будут ежегодно актуализировать план совместных действий с учетом достигнутых результатов и новых вызовов отрасли", - добавляется в сообщении.
 
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