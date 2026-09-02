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Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега
Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега - 02.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега
Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T02:12+0300
2026-09-02T02:12+0300
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финансы
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ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит чиновника из РФ на встречу министров финансов и глав ЦБ "группы 20" в штат Северная Каролина.
В ходе итоговой пресс-конференции журналисты попросили Бессента прокомментировать участие Силуанова в прошедшей встрече.
"Отмечу, что министр финансов, с которым я встречался, не находится под санкциями", - сообщил Бессент.
При этом, согласно базе данных Управления по контролю за иностранными активами минфина США, Силуанов по-прежнему значится в перечне подсанкционных лиц, против которых введены ограничительные меры со стороны американских властей.
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финансы, мировая экономика, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин сша
Финансы, Мировая экономика, США, Антон Силуанов, Скотт Бессент, Минфин США
Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега
Глава Минфина США Бессент: Силуанов не находится под санкциями США
ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит чиновника из РФ на встречу министров финансов и глав ЦБ "группы 20" в штат Северная Каролина.
В ходе итоговой пресс-конференции журналисты попросили Бессента прокомментировать участие Силуанова в прошедшей встрече.
"Отмечу, что министр финансов, с которым я встречался, не находится под санкциями", - сообщил Бессент.
При этом, согласно базе данных Управления по контролю за иностранными активами минфина США, Силуанов по-прежнему значится в перечне подсанкционных лиц, против которых введены ограничительные меры со стороны американских властей.