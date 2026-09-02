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Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега

Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега - 02.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега

Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T02:12+0300

2026-09-02T02:12+0300

2026-09-02T02:12+0300

финансы

мировая экономика

сша

антон силуанов

скотт бессент

минфин сша

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ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит чиновника из РФ на встречу министров финансов и глав ЦБ "группы 20" в штат Северная Каролина. В ходе итоговой пресс-конференции журналисты попросили Бессента прокомментировать участие Силуанова в прошедшей встрече. "Отмечу, что министр финансов, с которым я встречался, не находится под санкциями", - сообщил Бессент. При этом, согласно базе данных Управления по контролю за иностранными активами минфина США, Силуанов по-прежнему значится в перечне подсанкционных лиц, против которых введены ограничительные меры со стороны американских властей.

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финансы, мировая экономика, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин сша