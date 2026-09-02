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Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега
Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега - 02.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега
Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T02:12+0300
2026-09-02T02:12+0300
финансы
мировая экономика
сша
антон силуанов
скотт бессент
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит чиновника из РФ на встречу министров финансов и глав ЦБ "группы 20" в штат Северная Каролина. В ходе итоговой пресс-конференции журналисты попросили Бессента прокомментировать участие Силуанова в прошедшей встрече. "Отмечу, что министр финансов, с которым я встречался, не находится под санкциями", - сообщил Бессент. При этом, согласно базе данных Управления по контролю за иностранными активами минфина США, Силуанов по-прежнему значится в перечне подсанкционных лиц, против которых введены ограничительные меры со стороны американских властей.
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финансы, мировая экономика, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин сша
Финансы, Мировая экономика, США, Антон Силуанов, Скотт Бессент, Минфин США
02:12 02.09.2026
 
Силуанов не находится под санкциями США, заявил его коллега

Глава Минфина США Бессент: Силуанов не находится под санкциями США

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ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в настоящее время не находится под американскими санкциями, заявил его коллега из США Скотт Бессент, комментируя визит чиновника из РФ на встречу министров финансов и глав ЦБ "группы 20" в штат Северная Каролина.
В ходе итоговой пресс-конференции журналисты попросили Бессента прокомментировать участие Силуанова в прошедшей встрече.
"Отмечу, что министр финансов, с которым я встречался, не находится под санкциями", - сообщил Бессент.
При этом, согласно базе данных Управления по контролю за иностранными активами минфина США, Силуанов по-прежнему значится в перечне подсанкционных лиц, против которых введены ограничительные меры со стороны американских властей.
 
ФинансыМировая экономикаСШААнтон СилуановСкотт БессентМинфин США
 
 
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