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Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой
Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой - 02.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой
Диалог России и США в финансовой сфере позволяет найти общие точки соприкосновения, это важно в том числе для решения политических вопросов, заявил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:10+0300
2026-09-02T09:12+0300
россия
финансы
сша
антон силуанов
скотт бессент
минфин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Диалог России и США в финансовой сфере позволяет найти общие точки соприкосновения, это важно в том числе для решения политических вопросов, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Глава министерства 31 августа и 1 сентября принял участие в работе заседания глав минфинов и управляющих центральных банков "Группы 20" в американском городе Эшвилл. На полях финансовой двадцатки состоялась встреча министра финансов России с главой минфина США Скоттом Бессентом. "Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Это была встреча на полях "двадцатки". Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение. По мере решения геополитических напряжений уверен, что мы будем развивать и финансовые. Это с одной стороны", - сказал Силуанов в интервью ИС "Вести". "С другой стороны, мне кажется, что и финансисты могут найти точки сближения, может быть даже быстрее, чем политики. Поэтому всегда надо разговаривать. Надо продолжать диалог. Если мы найдем общие точки соприкосновения, а они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться", - добавил он.
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россия, финансы, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин, минфин сша
РОССИЯ, Финансы, США, Антон Силуанов, Скотт Бессент, Минфин, Минфин США
09:10 02.09.2026 (обновлено: 09:12 02.09.2026)
 
Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой

Силуанов: диалог России и США в сфере финансов позволяет найти точки соприкосновения

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Диалог России и США в финансовой сфере позволяет найти общие точки соприкосновения, это важно в том числе для решения политических вопросов, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Глава министерства 31 августа и 1 сентября принял участие в работе заседания глав минфинов и управляющих центральных банков "Группы 20" в американском городе Эшвилл. На полях финансовой двадцатки состоялась встреча министра финансов России с главой минфина США Скоттом Бессентом.
"Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Это была встреча на полях "двадцатки". Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение. По мере решения геополитических напряжений уверен, что мы будем развивать и финансовые. Это с одной стороны", - сказал Силуанов в интервью ИС "Вести".
"С другой стороны, мне кажется, что и финансисты могут найти точки сближения, может быть даже быстрее, чем политики. Поэтому всегда надо разговаривать. Надо продолжать диалог. Если мы найдем общие точки соприкосновения, а они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться", - добавил он.
 
РОССИЯФинансыСШААнтон СилуановСкотт БессентМинфинМинфин США
 
 
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