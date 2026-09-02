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Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой

Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой - 02.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об итогах встречи с американским коллегой

Диалог России и США в финансовой сфере позволяет найти общие точки соприкосновения, это важно в том числе для решения политических вопросов, заявил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:10+0300

2026-09-02T09:10+0300

2026-09-02T09:12+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Диалог России и США в финансовой сфере позволяет найти общие точки соприкосновения, это важно в том числе для решения политических вопросов, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Глава министерства 31 августа и 1 сентября принял участие в работе заседания глав минфинов и управляющих центральных банков "Группы 20" в американском городе Эшвилл. На полях финансовой двадцатки состоялась встреча министра финансов России с главой минфина США Скоттом Бессентом. "Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Это была встреча на полях "двадцатки". Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение. По мере решения геополитических напряжений уверен, что мы будем развивать и финансовые. Это с одной стороны", - сказал Силуанов в интервью ИС "Вести". "С другой стороны, мне кажется, что и финансисты могут найти точки сближения, может быть даже быстрее, чем политики. Поэтому всегда надо разговаривать. Надо продолжать диалог. Если мы найдем общие точки соприкосновения, а они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться", - добавил он.

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россия, финансы, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин, минфин сша