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Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана

Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана - 02.09.2026, ПРАЙМ

Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана

Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после урегулирования остававшихся вопросов по... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:53+0300

2026-09-02T19:53+0300

2026-09-02T19:53+0300

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ДАМАСК, 2 сен — ПРАЙМ. Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после урегулирования остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей, заявил в среду глава сирийского Управления по атомной энергии Мудар аль-Акля. "Около 73 тонн природного урана были поставлены под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов, связанных с ядерным досье прежнего режима", — сказал аль-Акля в интервью сирийскому телеканалу Al-Ekhbariya. Глава управления отметил, что в том числе для проверки были предоставлены объекта Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор и связанных с ним площадок. Аль-Акля подчеркнул, что в настоящее время все ядерные материалы и объекты в стране находятся под системой гарантий МАГАТЭ. По его словам, Дамаск намерен расширять мирное использование атомной энергии в медицине, энергетике, сельском хозяйстве, а также в сферах продовольственной и водной безопасности. Объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор рассматривался МАГАТЭ и рядом западных государств, прежде всего США, как предполагаемый незаявленный ядерный реактор, который, по их оценкам, строился при содействии КНДР. В сентябре 2007 года объект был уничтожен ударом израильской авиации. Впоследствии МАГАТЭ заявляло, что обнаруженные на площадке следы и особенности сооружений соответствовали версии о строительстве ядерного реактора, тогда как прежние сирийские власти это отрицали.

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