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Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана
Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана - 02.09.2026, ПРАЙМ
Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана
Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после урегулирования остававшихся вопросов по... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:53+0300
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ДАМАСК, 2 сен — ПРАЙМ. Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после урегулирования остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей, заявил в среду глава сирийского Управления по атомной энергии Мудар аль-Акля.
"Около 73 тонн природного урана были поставлены под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов, связанных с ядерным досье прежнего режима", — сказал аль-Акля в интервью сирийскому телеканалу Al-Ekhbariya.
Глава управления отметил, что в том числе для проверки были предоставлены объекта Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор и связанных с ним площадок.
Аль-Акля подчеркнул, что в настоящее время все ядерные материалы и объекты в стране находятся под системой гарантий МАГАТЭ.
По его словам, Дамаск намерен расширять мирное использование атомной энергии в медицине, энергетике, сельском хозяйстве, а также в сферах продовольственной и водной безопасности.
Объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор рассматривался МАГАТЭ и рядом западных государств, прежде всего США, как предполагаемый незаявленный ядерный реактор, который, по их оценкам, строился при содействии КНДР. В сентябре 2007 года объект был уничтожен ударом израильской авиации. Впоследствии МАГАТЭ заявляло, что обнаруженные на площадке следы и особенности сооружений соответствовали версии о строительстве ядерного реактора, тогда как прежние сирийские власти это отрицали.
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мировая экономика, сирия, дамаск, сша, магатэ
Мировая экономика, СИРИЯ, Дамаск, США, МАГАТЭ
Сирия передала МАГАТЭ около 73 тонн природного урана
Сирия передала под гарантии МАГАТЭ около 73 тонн природного урана
ДАМАСК, 2 сен — ПРАЙМ. Сирия передала около 73 тонн природного урана под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после урегулирования остававшихся вопросов по ядерному досье прежних властей, заявил в среду глава сирийского Управления по атомной энергии Мудар аль-Акля.
"Около 73 тонн природного урана были поставлены под гарантии МАГАТЭ после урегулирования остававшихся вопросов, связанных с ядерным досье прежнего режима", — сказал аль-Акля в интервью сирийскому телеканалу Al-Ekhbariya.
Глава управления отметил, что в том числе для проверки были предоставлены объекта Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор и связанных с ним площадок.
Аль-Акля подчеркнул, что в настоящее время все ядерные материалы и объекты в стране находятся под системой гарантий МАГАТЭ.
По его словам, Дамаск намерен расширять мирное использование атомной энергии в медицине, энергетике, сельском хозяйстве, а также в сферах продовольственной и водной безопасности.
Объект Аль-Кибар в провинции Дейр-эз-Зор рассматривался МАГАТЭ и рядом западных государств, прежде всего США, как предполагаемый незаявленный ядерный реактор, который, по их оценкам, строился при содействии КНДР. В сентябре 2007 года объект был уничтожен ударом израильской авиации. Впоследствии МАГАТЭ заявляло, что обнаруженные на площадке следы и особенности сооружений соответствовали версии о строительстве ядерного реактора, тогда как прежние сирийские власти это отрицали.