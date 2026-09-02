https://1prime.ru/20260902/slovakija-872941350.html
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи - 02.09.2026, ПРАЙМ
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи
Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:41+0300
2026-09-02T16:41+0300
2026-09-02T16:50+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Предложение об обеспечении средств на компенсацию ущерба, вызванного засухой в 2026 году… Была достигнута договоренность между министерством сельского хозяйства и министерством финансов, будет выделено 30 миллионов евро из нашего бюджета", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Лето в Словакии выдалось экстремально жарким, тепловой рекорд обновлялся несколько раз. В начале августа впервые за всю историю наблюдений воздух в республике прогрелся до 42,2 градуса. Высокие температуры и отсутствие осадков негативно отразились на сельском хозяйстве республики. В некоторых населенных пунктах местные власти объявляли ЧС из-за жары и перебоев с питьевой водой.
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сельское хозяйство, мировая экономика, словакия, роберт фицо
Сельское хозяйство, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи
Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро на компенсацию засухи
БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Предложение об обеспечении средств на компенсацию ущерба, вызванного засухой в 2026 году… Была достигнута договоренность между министерством сельского хозяйства и министерством финансов, будет выделено 30 миллионов евро из нашего бюджета", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Лето в Словакии выдалось экстремально жарким, тепловой рекорд обновлялся несколько раз. В начале августа впервые за всю историю наблюдений воздух в республике прогрелся до 42,2 градуса. Высокие температуры и отсутствие осадков негативно отразились на сельском хозяйстве республики. В некоторых населенных пунктах местные власти объявляли ЧС из-за жары и перебоев с питьевой водой.