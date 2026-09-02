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Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи

Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи - 02.09.2026, ПРАЙМ

Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи

Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:41+0300

2026-09-02T16:41+0300

2026-09-02T16:50+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Предложение об обеспечении средств на компенсацию ущерба, вызванного засухой в 2026 году… Была достигнута договоренность между министерством сельского хозяйства и министерством финансов, будет выделено 30 миллионов евро из нашего бюджета", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Лето в Словакии выдалось экстремально жарким, тепловой рекорд обновлялся несколько раз. В начале августа впервые за всю историю наблюдений воздух в республике прогрелся до 42,2 градуса. Высокие температуры и отсутствие осадков негативно отразились на сельском хозяйстве республики. В некоторых населенных пунктах местные власти объявляли ЧС из-за жары и перебоев с питьевой водой.

словакия

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сельское хозяйство, мировая экономика, словакия, роберт фицо