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Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи - 02.09.2026, ПРАЙМ
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи
Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:41+0300
2026-09-02T16:50+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872941350.jpg?1788357037
БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Предложение об обеспечении средств на компенсацию ущерба, вызванного засухой в 2026 году… Была достигнута договоренность между министерством сельского хозяйства и министерством финансов, будет выделено 30 миллионов евро из нашего бюджета", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Лето в Словакии выдалось экстремально жарким, тепловой рекорд обновлялся несколько раз. В начале августа впервые за всю историю наблюдений воздух в республике прогрелся до 42,2 градуса. Высокие температуры и отсутствие осадков негативно отразились на сельском хозяйстве республики. В некоторых населенных пунктах местные власти объявляли ЧС из-за жары и перебоев с питьевой водой.
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сельское хозяйство, мировая экономика, словакия, роберт фицо
Сельское хозяйство, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
16:41 02.09.2026 (обновлено: 16:50 02.09.2026)
 
Словакия выделит фермерам 30 миллионов евро на компенсацию потерь от засухи

Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро на компенсацию засухи

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БРАТИСЛАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Словакии одобрило выделение фермерам 30 миллионов евро из государственного бюджета для компенсации потерь от засухи, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Предложение об обеспечении средств на компенсацию ущерба, вызванного засухой в 2026 году… Была достигнута договоренность между министерством сельского хозяйства и министерством финансов, будет выделено 30 миллионов евро из нашего бюджета", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Лето в Словакии выдалось экстремально жарким, тепловой рекорд обновлялся несколько раз. В начале августа впервые за всю историю наблюдений воздух в республике прогрелся до 42,2 градуса. Высокие температуры и отсутствие осадков негативно отразились на сельском хозяйстве республики. В некоторых населенных пунктах местные власти объявляли ЧС из-за жары и перебоев с питьевой водой.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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