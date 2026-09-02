https://1prime.ru/20260902/smi-872930693.html

СМИ: итальянская фирма не поставила боеприпасы для ВСУ, несмотря на аванс

СМИ: итальянская фирма не поставила боеприпасы для ВСУ, несмотря на аванс - 02.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: итальянская фирма не поставила боеприпасы для ВСУ, несмотря на аванс

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций хотел закупить ракеты для Украины у зарегистрированной в Италии фирмы, несколько раз внес предоплату в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:56+0300

2026-09-02T13:56+0300

2026-09-02T13:56+0300

эстония

украина

италия

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций хотел закупить ракеты для Украины у зарегистрированной в Италии фирмы, несколько раз внес предоплату в общем размере около 70 миллионов евро, но боеприпасы так и не поступили, сообщает эстонское издание Eesti Ekspress. "Государственный центр оборонных инвестиций заплатил в качестве многократной предоплаты одному оборонному предприятию в общей сложности почти 70 миллионов евро, но предназначенных для Украины боеприпасов так и не увидел", - говорится в сообщении. Из публикации следует, что Эстония хотела купить ракеты у зарегистрированной в Италии компании Datasel S.R.L., которая, как утверждает издание, является фиктивной, поскольку компания никогда раньше не продавала ракеты и поддерживалась потомками индийской бизнес-семьи. В августе 2024 года центр оборонных инвестиций Эстонии подписал первое соглашение о продаже с Datasel и отправил первые 15 миллионов евро. В октябре 2024 года был заключен второй контракт с этой же компанией, и снова был произведен аванс в размере более 10 миллионов евро. В ноябре первая партия закупленных боеприпасов должна была прибыть на Украину, но Datasel объявил о проблемах. Несмотря на это, в конце 2024 года были подписаны еще два контракта, и снова был произведен платеж. В общей сложности сумма предоплаты составила около 70 миллионов евро. По словам бывшего в то время генеральным директором центра оборонных инвестиций Магнуса-Вальдемара Саара, министр обороны Эстонии Ханно Певкур и другие руководители министерства обороны были осведомлены обо всех рисках и знали, что на момент заключения контракта компания Datasel никогда ранее не продавала ракеты, однако миллионы евро все равно были выделены. Несмотря на обещания компании, боеприпасы так и не были получены, для решения спора Эстония обратилась в Европейский арбитражный суд в Страсбурге, пишет издание.

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эстония, украина, италия