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СМИ: конфликт с Ираном нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: конфликт с Ираном нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке
СМИ: конфликт с Ираном нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: конфликт с Ираном нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке
Конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США, отрезав доступ кораблей к базам на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:51+0300
2026-09-02T22:51+0300
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
new york times
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США, отрезав доступ кораблей к базам на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times. Как отмечает NYT, 28 февраля Иран уничтожил критически важную базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне. В то же время другие порты в регионе остаются вне доступа американского флота, поскольку находятся в зоне действия иранских ракет и беспилотников. "Иранские атаки нарушили систему снабжения ВМС США на Ближнем Востоке, создав дополнительную нагрузку на авианосцы, эсминцы и десантные корабли, которые остаются в регионе на неопределенный срок", - говорится в публикации. Теперь американским кораблям приходится пополнять запасы прямо в море каждые пять или шесть дней из-за отсутствия доступа к ближайшим базам в регионе, что создает потенциальные риски как для принимающего припасы судна, так и для судна снабжения, сообщает издание. В частности, корабли снабжения ВМС США вынуждены проделывать путь в 2 200 миль (3 540 километров) до острова Диего-Гарсия в Индийском океане или плыть 3 700 миль (5 955 километров) до Сингапура через загруженный Малаккский пролив, чтобы доставить продовольствие, топливо и другие необходимые запасы кораблям в Оманском заливе и Аравийском море, сказано в материале. По информации NYT, сейчас на Ближнем Востоке находятся около 20 кораблей ВМС США с 20 тысячами военных, включая два авианосца и 12 эсминцев. Для их обеспечения еженедельно требуется продовольствие более чем для 420 тысяч приемов пищи и около 8 миллионов галлонов топлива.
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мировая экономика, сша, ближний восток, иран, new york times
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, New York Times
22:51 02.09.2026
 
СМИ: конфликт с Ираном нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке

N T: конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США на Ближнем Востоке

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США, отрезав доступ кораблей к базам на Ближнем Востоке, пишет газета New York Times.
Как отмечает NYT, 28 февраля Иран уничтожил критически важную базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне. В то же время другие порты в регионе остаются вне доступа американского флота, поскольку находятся в зоне действия иранских ракет и беспилотников.
"Иранские атаки нарушили систему снабжения ВМС США на Ближнем Востоке, создав дополнительную нагрузку на авианосцы, эсминцы и десантные корабли, которые остаются в регионе на неопределенный срок", - говорится в публикации.
Теперь американским кораблям приходится пополнять запасы прямо в море каждые пять или шесть дней из-за отсутствия доступа к ближайшим базам в регионе, что создает потенциальные риски как для принимающего припасы судна, так и для судна снабжения, сообщает издание.
В частности, корабли снабжения ВМС США вынуждены проделывать путь в 2 200 миль (3 540 километров) до острова Диего-Гарсия в Индийском океане или плыть 3 700 миль (5 955 километров) до Сингапура через загруженный Малаккский пролив, чтобы доставить продовольствие, топливо и другие необходимые запасы кораблям в Оманском заливе и Аравийском море, сказано в материале.
По информации NYT, сейчас на Ближнем Востоке находятся около 20 кораблей ВМС США с 20 тысячами военных, включая два авианосца и 12 эсминцев. Для их обеспечения еженедельно требуется продовольствие более чем для 420 тысяч приемов пищи и около 8 миллионов галлонов топлива.
 
Мировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНNew York Times
 
 
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