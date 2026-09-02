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В Совфеде рассказали о росте финграмотности россиян за 15 лет

В Совфеде рассказали о росте финграмотности россиян за 15 лет - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали о росте финграмотности россиян за 15 лет

Индекс финансовой грамотности россиян за последние 15 лет вырос на 17%, при этом только 13% граждан занимаются активным инвестированием, такие данные привела... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:01+0300

2026-09-02T16:01+0300

2026-09-02T16:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Индекс финансовой грамотности россиян за последние 15 лет вырос на 17%, при этом только 13% граждан занимаются активным инвестированием, такие данные привела член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. Сенатор приняла участие в сессии "Финансовая культура как стратегический ресурс развития экономики Дальнего Востока в условиях международной кооперации" в рамках Восточного экономического форума. "Индекс финансовой грамотности россиян (вырос) на 17% за 15 лет по данным ВЦИОМ. Но ключевым показателем являются не знания, а поведение. Сегодня лишь 13% граждан занимаются активным инвестированием", - сказала политик. При этом, по словам политика, молодежь активнее использует инвестиционные инструменты, чаще открывает брокерские счета и доверяет фондовому рынку. "Изменения в структуре сбережений и рост вложений в облигации, фонды отчасти можно объяснить именно системной работой со школьниками и студентами. Для экономики это означает, что уже сейчас формируется новое поколение инвесторов", – отметила Дягилева. Парламентарий назвала важной задачей своевременное формирование финансовой культуры, также необходимо учитывать динамику развития искусственного интеллекта и цифровизацию при выборе инструментов. Не меньшее значение имеет и законодательная база для противодействия мошенническим схемам, которая постоянно совершенствуется с активным участием сенаторов. "Важно актуализировать законодательство, чтобы защитить права граждан. В частности, меры по борьбе с финансовыми пирамидами и нелегальными участниками рынка, противодействие недобросовестной рекламе, снижение закредитованности. Один из примеров – принятый закон о самозапрете на выдачу кредитов", – сказала сенатор. Политик также высказалась за тиражирование успешных региональных практик. "Совместно с Банком России и Минфином Совет Федерации на регулярной основе проводит тематические конференции, вовлекая регионы. У многих субъектов РФ есть наработанные практики, достойные тиражирования. Каждый год в рамках конкурса "Столица финансовой культуры" представляются десятки таких проектов. Важно адаптировать программы под специфику территорий. Например, Арктика и Дальний Восток – площадка для международного сотрудничества, в особенности, учитывая планы по Трансарктическому транспортному коридору", – отметила Дягилева. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, арктика, владивосток, вциом, банк россии, минфин