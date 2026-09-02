https://1prime.ru/20260902/sovkombank-872944390.html

Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"

Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"

Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья",... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:01+0300

2026-09-02T20:01+0300

2026-09-02T20:01+0300

россия

финансы

сергей хотимский

совкомбанк

демография

кострома

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/02/872943417_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_7f56fc55ee375494909745a11a413e34.jpg

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья", направленный на комплексную поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в регионе.Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Ситников и первый зампредправления Совкомбанка, учредитель фонда Сергей Хотимский на площадке Совета Федерации."Сегодня мы даём старт проекту. Его ключевая задача – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах – от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твёрдо встанут на ноги", – отметил Хотимский.Инициативу поддержал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Сегодня демографическая повестка – в абсолютном приоритете для нашего государства. Нам очень важно развивать дополнительные меры поддержки к тем, что уже работают. Приятно, что Костромская область в числе лидеров по продвижению и разработке таких мер", – подчеркнул он.Ключевым инструментом поддержки от Совкомбанка станет льготная ипотечная программа для многодетных семей по ставке 2% годовых. Фонд "Будущее Сейчас" предусмотрел единовременные выплаты до 300 тысяч рублей молодым мамам, продолжающим обучение. В рамках проекта также запланированы ремонт семейных комнат в общежитиях и усиление психологической службы помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора.По словам губернатора области, ключевая задача проекта – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. "Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах: от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твердо встанут на ноги. Уверен, что совместными усилиями все получится", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20260721/sovkombank-871656569.html

кострома

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сергей хотимский, совкомбанк, демография, кострома