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Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"
Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья",... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:01+0300
2026-09-02T20:01+0300
россия
финансы
сергей хотимский
совкомбанк
демография
кострома
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья", направленный на комплексную поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в регионе.Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Ситников и первый зампредправления Совкомбанка, учредитель фонда Сергей Хотимский на площадке Совета Федерации."Сегодня мы даём старт проекту. Его ключевая задача – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах – от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твёрдо встанут на ноги", – отметил Хотимский.Инициативу поддержал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Сегодня демографическая повестка – в абсолютном приоритете для нашего государства. Нам очень важно развивать дополнительные меры поддержки к тем, что уже работают. Приятно, что Костромская область в числе лидеров по продвижению и разработке таких мер", – подчеркнул он.Ключевым инструментом поддержки от Совкомбанка станет льготная ипотечная программа для многодетных семей по ставке 2% годовых. Фонд "Будущее Сейчас" предусмотрел единовременные выплаты до 300 тысяч рублей молодым мамам, продолжающим обучение. В рамках проекта также запланированы ремонт семейных комнат в общежитиях и усиление психологической службы помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора.По словам губернатора области, ключевая задача проекта – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. "Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах: от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твердо встанут на ноги. Уверен, что совместными усилиями все получится", - резюмировал он.
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россия, финансы, сергей хотимский, совкомбанк, демография, кострома
РОССИЯ, Финансы, Сергей Хотимский, Совкомбанк, демография, Кострома
20:01 02.09.2026
 
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"

Совкомбанк принял участие в запуске демографического проекта "Костромская семья"

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк, фонд "Будущее Сейчас" и власти Костромской области запустили проект "Костромская семья"
Совкомбанк, фонд Будущее Сейчас и власти Костромской области запустили проект Костромская семья - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья", направленный на комплексную поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в регионе.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Ситников и первый зампредправления Совкомбанка, учредитель фонда Сергей Хотимский на площадке Совета Федерации.
"Сегодня мы даём старт проекту. Его ключевая задача – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах – от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твёрдо встанут на ноги", – отметил Хотимский.
Инициативу поддержал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Сегодня демографическая повестка – в абсолютном приоритете для нашего государства. Нам очень важно развивать дополнительные меры поддержки к тем, что уже работают. Приятно, что Костромская область в числе лидеров по продвижению и разработке таких мер", – подчеркнул он.
Офис Совкомбанка - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2026
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Ключевым инструментом поддержки от Совкомбанка станет льготная ипотечная программа для многодетных семей по ставке 2% годовых. Фонд "Будущее Сейчас" предусмотрел единовременные выплаты до 300 тысяч рублей молодым мамам, продолжающим обучение. В рамках проекта также запланированы ремонт семейных комнат в общежитиях и усиление психологической службы помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора.
По словам губернатора области, ключевая задача проекта – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. "Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах: от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твердо встанут на ноги. Уверен, что совместными усилиями все получится", - резюмировал он.
 
РОССИЯФинансыСергей ХотимскийСовкомбанкдемографияКострома
 
 
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