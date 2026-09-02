https://1prime.ru/20260902/sovkombank-872944390.html
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"
Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья",... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:01+0300
2026-09-02T20:01+0300
2026-09-02T20:01+0300
россия
финансы
сергей хотимский
совкомбанк
демография
кострома
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/02/872943417_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_7f56fc55ee375494909745a11a413e34.jpg
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья", направленный на комплексную поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в регионе.Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Ситников и первый зампредправления Совкомбанка, учредитель фонда Сергей Хотимский на площадке Совета Федерации."Сегодня мы даём старт проекту. Его ключевая задача – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах – от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твёрдо встанут на ноги", – отметил Хотимский.Инициативу поддержал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Сегодня демографическая повестка – в абсолютном приоритете для нашего государства. Нам очень важно развивать дополнительные меры поддержки к тем, что уже работают. Приятно, что Костромская область в числе лидеров по продвижению и разработке таких мер", – подчеркнул он.Ключевым инструментом поддержки от Совкомбанка станет льготная ипотечная программа для многодетных семей по ставке 2% годовых. Фонд "Будущее Сейчас" предусмотрел единовременные выплаты до 300 тысяч рублей молодым мамам, продолжающим обучение. В рамках проекта также запланированы ремонт семейных комнат в общежитиях и усиление психологической службы помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора.По словам губернатора области, ключевая задача проекта – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. "Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах: от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твердо встанут на ноги. Уверен, что совместными усилиями все получится", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20260721/sovkombank-871656569.html
кострома
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/02/872943417_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_5167fc15e544c3fb31838cb4c69260c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сергей хотимский, совкомбанк, демография, кострома
РОССИЯ, Финансы, Сергей Хотимский, Совкомбанк, демография, Кострома
Совкомбанк принял участие в запуске проекта "Костромская семья"
Совкомбанк принял участие в запуске демографического проекта "Костромская семья"
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк, благотворительный фонд "Будущее Сейчас" и администрация Костромской области запускают масштабный демографический проект "Костромская семья", направленный на комплексную поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в регионе.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Ситников и первый зампредправления Совкомбанка, учредитель фонда Сергей Хотимский на площадке Совета Федерации.
"Сегодня мы даём старт проекту. Его ключевая задача – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах – от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твёрдо встанут на ноги", – отметил Хотимский.
Инициативу поддержал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Сегодня демографическая повестка – в абсолютном приоритете для нашего государства. Нам очень важно развивать дополнительные меры поддержки к тем, что уже работают. Приятно, что Костромская область в числе лидеров по продвижению и разработке таких мер", – подчеркнул он.
Совкомбанк присоединился ко Дню благотворительной подписки
Ключевым инструментом поддержки от Совкомбанка станет льготная ипотечная программа для многодетных семей по ставке 2% годовых. Фонд "Будущее Сейчас" предусмотрел единовременные выплаты до 300 тысяч рублей молодым мамам, продолжающим обучение. В рамках проекта также запланированы ремонт семейных комнат в общежитиях и усиление психологической службы помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора.
По словам губернатора области, ключевая задача проекта – обеспечить комплексную поддержку семей в регионе, укрепить их уверенность в завтрашнем дне и создать условия для повышения рождаемости. "Мы будем последовательно выстраивать поддержку семьи на всех этапах: от момента, когда женщина только задумывается о материнстве, до момента, когда дети твердо встанут на ноги. Уверен, что совместными усилиями все получится", - резюмировал он.