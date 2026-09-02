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США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану
США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану - 02.09.2026, ПРАЙМ
США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану
Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций в рамках новой операции по экономическому давлению... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:48+0300
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций в рамках новой операции по экономическому давлению на Иран, утверждает министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы провели очень негласные консультации с Россией и Китаем, и я считаю, что мы можем продвинуть этот диалог вперед", - сказал Бессент журналистам по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана, призвав международных союзников присоединиться к мерам Вашингтона.
В рамках этой кампании американский лидер допустил введение рестрикций против китайских банков за финансовые операции с Ираном. В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин категорически выступает против незаконных односторонних санкций.
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Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИРАН, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, МИД КНР, МИД Китая, МИД
США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану
Глава Минфина США Бессент: США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций в рамках новой операции по экономическому давлению на Иран, утверждает министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы провели очень негласные консультации с Россией и Китаем, и я считаю, что мы можем продвинуть этот диалог вперед", - сказал Бессент журналистам по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана, призвав международных союзников присоединиться к мерам Вашингтона.
В рамках этой кампании американский лидер допустил введение рестрикций против китайских банков за финансовые операции с Ираном. В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин категорически выступает против незаконных односторонних санкций.