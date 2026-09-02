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США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану - 02.09.2026, ПРАЙМ
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США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану
США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану - 02.09.2026, ПРАЙМ
США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану
Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций в рамках новой операции по экономическому давлению... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:48+0300
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций в рамках новой операции по экономическому давлению на Иран, утверждает министр финансов США Скотт Бессент. "Мы провели очень негласные консультации с Россией и Китаем, и я считаю, что мы можем продвинуть этот диалог вперед", - сказал Бессент журналистам по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20. Ранее в августе президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана, призвав международных союзников присоединиться к мерам Вашингтона. В рамках этой кампании американский лидер допустил введение рестрикций против китайских банков за финансовые операции с Ираном. В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин категорически выступает против незаконных односторонних санкций.
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мировая экономика, россия, китай, иран, сша, скотт бессент, дональд трамп, мид кнр, мид китая, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИРАН, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, МИД КНР, МИД Китая, МИД
01:48 02.09.2026
 
США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по Ирану

Глава Минфина США Бессент: США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций в рамках новой операции по экономическому давлению на Иран, утверждает министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы провели очень негласные консультации с Россией и Китаем, и я считаю, что мы можем продвинуть этот диалог вперед", - сказал Бессент журналистам по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана, призвав международных союзников присоединиться к мерам Вашингтона.
В рамках этой кампании американский лидер допустил введение рестрикций против китайских банков за финансовые операции с Ираном. В ответ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин категорически выступает против незаконных односторонних санкций.
 
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