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Санкции США против Ирана подрывают суверенитет ЕС - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Санкции США против Ирана подрывают суверенитет ЕС
Санкции США против Ирана подрывают суверенитет ЕС - 02.09.2026, ПРАЙМ
Санкции США против Ирана подрывают суверенитет ЕС
США усиливают санкционное давление на европейские компании, сотрудничающие с Ираном, фактически требуя от них выбора: либо бизнес с Тегераном, либо доступ к... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:40+0300
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МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. США усиливают санкционное давление на европейские компании, сотрудничающие с Ираном, фактически требуя от них выбора: либо бизнес с Тегераном, либо доступ к долларовой финансовой системе. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на французское издание Marianne, это обнажило условность экономического суверенитета Европы.Министр финансов США Скотт Бессент 24 августа объявил о введении вторичных санкций против более шестидесяти компаний, судов и частных лиц, связанных с Ираном. Европейский бизнес, который продолжит сотрудничество с Тегераном, рискует лишиться доступа к американским банкам, их активы могут быть заблокированы. "Главный механизм — не санкция, а избыточное следование правилам. Компании уходят не потому, что их к тому обязывает закон. Они уходят потому, что предвидят риск задолго до его наступления", — объяснила политолог Софи Менье.У Евросоюза есть "блокирующий регламент" и механизм противодействия принуждению, но на практике они не работают. Компании оказываются между двух правовых систем, а решение о подчинении санкциям принимается за недели, тогда как запуск защитных механизмов ЕС занимает месяцы. Ранее созданный для обхода доллара механизм Instex был ликвидирован в 2023 году, проведя всего одну операцию с медицинским оборудованием.Проблема усугубляется тем, что Европа в целом разделяет цель США — сократить ресурсы Ирана. "Трудно построить коллективную защиту от принуждения, цель которого ты разделяешь", — констатирует Менье. При этом Вашингтон действует избирательно, щадя крупные китайские банки, и начинает с наиболее зависимых от доллара учреждений. Без собственной платежной системы и коллективной политической защиты европейский суверенитет остается "непоколебимым на бумаге — и условным в действительности", резюмирует Marianne.
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мировая экономика, сша, иран, тегеран, скотт бессент, ес
Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Скотт Бессент, ЕС
13:40 02.09.2026
 
Санкции США против Ирана подрывают суверенитет ЕС

Marianne: Вашингтон угрожает еврокомпаниям блокировкой доступа к долларовой системе

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Игорь Наймушин
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МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. США усиливают санкционное давление на европейские компании, сотрудничающие с Ираном, фактически требуя от них выбора: либо бизнес с Тегераном, либо доступ к долларовой финансовой системе. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на французское издание Marianne, это обнажило условность экономического суверенитета Европы.
Министр финансов США Скотт Бессент 24 августа объявил о введении вторичных санкций против более шестидесяти компаний, судов и частных лиц, связанных с Ираном. Европейский бизнес, который продолжит сотрудничество с Тегераном, рискует лишиться доступа к американским банкам, их активы могут быть заблокированы.
"Главный механизм — не санкция, а избыточное следование правилам. Компании уходят не потому, что их к тому обязывает закон. Они уходят потому, что предвидят риск задолго до его наступления", — объяснила политолог Софи Менье.
У Евросоюза есть "блокирующий регламент" и механизм противодействия принуждению, но на практике они не работают. Компании оказываются между двух правовых систем, а решение о подчинении санкциям принимается за недели, тогда как запуск защитных механизмов ЕС занимает месяцы. Ранее созданный для обхода доллара механизм Instex был ликвидирован в 2023 году, проведя всего одну операцию с медицинским оборудованием.
Проблема усугубляется тем, что Европа в целом разделяет цель США — сократить ресурсы Ирана. "Трудно построить коллективную защиту от принуждения, цель которого ты разделяешь", — констатирует Менье. При этом Вашингтон действует избирательно, щадя крупные китайские банки, и начинает с наиболее зависимых от доллара учреждений. Без собственной платежной системы и коллективной политической защиты европейский суверенитет остается "непоколебимым на бумаге — и условным в действительности", резюмирует Marianne.
 
Мировая экономикаСШАИРАНТегеранСкотт БессентЕС
 
 
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