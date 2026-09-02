Санкции США против Ирана подрывают суверенитет ЕС
Marianne: Вашингтон угрожает еврокомпаниям блокировкой доступа к долларовой системе
МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. США усиливают санкционное давление на европейские компании, сотрудничающие с Ираном, фактически требуя от них выбора: либо бизнес с Тегераном, либо доступ к долларовой финансовой системе. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на французское издание Marianne, это обнажило условность экономического суверенитета Европы.
Министр финансов США Скотт Бессент 24 августа объявил о введении вторичных санкций против более шестидесяти компаний, судов и частных лиц, связанных с Ираном. Европейский бизнес, который продолжит сотрудничество с Тегераном, рискует лишиться доступа к американским банкам, их активы могут быть заблокированы.
"Главный механизм — не санкция, а избыточное следование правилам. Компании уходят не потому, что их к тому обязывает закон. Они уходят потому, что предвидят риск задолго до его наступления", — объяснила политолог Софи Менье.
У Евросоюза есть "блокирующий регламент" и механизм противодействия принуждению, но на практике они не работают. Компании оказываются между двух правовых систем, а решение о подчинении санкциям принимается за недели, тогда как запуск защитных механизмов ЕС занимает месяцы. Ранее созданный для обхода доллара механизм Instex был ликвидирован в 2023 году, проведя всего одну операцию с медицинским оборудованием.
Проблема усугубляется тем, что Европа в целом разделяет цель США — сократить ресурсы Ирана. "Трудно построить коллективную защиту от принуждения, цель которого ты разделяешь", — констатирует Менье. При этом Вашингтон действует избирательно, щадя крупные китайские банки, и начинает с наиболее зависимых от доллара учреждений. Без собственной платежной системы и коллективной политической защиты европейский суверенитет остается "непоколебимым на бумаге — и условным в действительности", резюмирует Marianne.